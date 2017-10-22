"Порошенко" верхом на казаке появился на вече Саакашвили в Киеве

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Участники вече у здания Верховной рады Украины в Киеве вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В данный момент со сцены продолжаются выступления, уже выступили несколько общественных деятелей, депутат Рады от фракции Петра Порошенко Сергей Лещенко и мэр Глухова Мишель Терещенко. На сцену уже поднялся экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, но еще не выступал.
Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине".