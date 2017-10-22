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В Индии лидера оппозиции заподозрили в использовании российских ботов

14:2322.10.2017
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© AP Photo / Manish SwarupВице-президент партии Индийский Национальный Конгресс Рахул Ганди. Архивное фотоВице-президент партии Индийский Национальный Конгресс Рахул Ганди. Архивное фото
© AP Photo / Manish Swarup

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт — РИА Новости. Вице-президента Индийского национального конгресса — главной оппозиционной партии Индии — Рахула Ганди заподозрили в использовании российских ботов в Twitter для популяризации своего аккаунта. В партии обвинения отрицают, предполагая, что активность ботов в связи с записями Ганди — дело рук политических оппонентов из правящей Бхаратия Джаната Парти.

Скандал начался с публикации агентства ANI, которое в субботней статье задалось вопросом, не использует ли Ганди ботов для раскрутки своего аккаунта. В качестве примера авторы использовали ретвит индийским политиком поста президента США Дональда Трампа, в котором последний написал о начале налаживания отношений с Пакистаном, многолетним геополитическим соперником Индии.

Ганди в ретвите обратился к премьер-министру Нарендре Моди, написав: "Кажется, президент Трамп нуждается в объятиях", подшутив тем самым над привычкой индийского премьера обнимать мировых лидеров при встрече.

Мини-расследование

Твит Рахула Ганди получил вирусную популярность в Индии с 30 тысячами ретвитов и 22 тысячами лайков. Агентство ANI в своей статье утверждает, что "тщательный анализ этого твита показал, что предполагаемые боты с российскими, казахстанскими и индонезийскими характеристиками регулярно ретвитили твиты вице-президента Конгресса".

В короткой статье при этом не приводится развернутой доказательной базы этого утверждения. Авторы лишь пишут, что "дальнейшее изучение" этих аккаунтов показало, что у них меньше 10 подписчиков и активность на них ограничивается ретвитами сообщений на различные темы со всего мира и твитов Рахула Ганди.

Кроме того, в статье приводятся ссылки на 10 таких аккаунтов из числа подписчиков Ганди, однако на момент написания этой заметки все они были деактивированы. В дополнение к этому агентство отмечает, что "воскрешение" популярности Ганди в Twitter якобы совпадает по времени с появившимся в конце сентября сообщениями о сотрудничестве его партии с лондонской компанией Cambridge Analytica, ставшей известной по приписываемой ей роли в "микротаргентинге" избирателей в пользу Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году.

Громкие заявления

Несмотря на то, что в самой статье не утверждается, что Ганди намеренно использует ботов, и не приводится обоснованной аналитики относительно масштабов этой бот-сети, политики правящей партии Бхаратия Джаната Парти (БДП) выступили против него с обвинениями.

"Может быть, (Рахул Ганди) планирует триумфально выиграть выборы в России, Индонезии и Казахстане?" — написала в Twitter министр информации и телерадиовещания Смрити Ирани.

Министр по делам молодежи и спорта Раджьявардхан Ратхор, бывший спортсмен и олимпийский медалист, сравнил предписываемые Ганди действия с употреблением допинга спортсменами.

Критика

В свою очередь в партии Рахула Ганди обвиняют своих противников из БДП. "Статья фактологически неверна. Могу понять ваше рвение услужить министру информации и телерадиовещания и Ботс Джаната Парти", — написала в Twitter представительница ИНК Дивия Спандана.

В комментариях индийским СМИ она заявила, что только сама администрация социальной сети может объяснить наличие ботов среди подписчиков Ганди, но при этом предположила, что БДП могла намеренно "попытаться саботировать нашу сеть ботами, потому что они не могут справиться с ростом (популярности) Рахула".

Наличие большого числа ботов среди подписчиков у популярных пользователей Twitter является давно известным фактом. Сама компаниями регулярно проводит чистку системы и удаляет бот-аккаунты. Так, по данным ресурса Twitter Audit, у аккаунта Рахула Ганди показатель реальный подписчиков составляет 51% из почти 4 миллионов, при этом у премьер-министра Моди всего 37% из 35 миллионов. У критиковавших Ганди Смрити Ирани и Ратхора показатели составляют 40% и 70% соответственно.

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