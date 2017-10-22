МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Власти Каталонии не обсуждают возможность проведения в автономном сообществе выборов, заявил официальный представитель женералитета (правительства Каталонии) Жорди Турул.RAC1.
При этом он заверил, что власти Каталонии предпримут ответные действия после того, как в субботу кабинет министров Испании принял решение применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Этот шаг в Каталонии расценивают как ограничение самоуправления автономного сообщества, хотя в Мадриде это категорически отрицают.
"Мы не будем сидеть, сложа руки… Это будет неделя решений, ничего не делать не входит ни в один из возможных сценариев", — сказал Турул.
Турул лишь сказал, что "дорожная карта" каталонских властей сводится к "защите каталонских институтов и выполнению мандата 1 октября (референдума о независимости – ред.) с максимальным единством".
"Испанское государство поставило себя вне закона, чтобы совершить государственный переворот в отношении институтов, избранных демократическим путем", — сказал он.
Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское женералитет и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.
Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе".
Однако он сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.