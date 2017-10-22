МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Власти Каталонии не обсуждают возможность проведения в автономном сообществе выборов, заявил официальный представитель женералитета (правительства Каталонии) Жорди Турул.

"Проведение выборов не обсуждается", — заявил он в интервью радиостанции RAC1

При этом он заверил, что власти Каталонии предпримут ответные действия после того, как в субботу кабинет министров Испании принял решение применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Этот шаг в Каталонии расценивают как ограничение самоуправления автономного сообщества, хотя в Мадриде это категорически отрицают.

"Мы не будем сидеть, сложа руки… Это будет неделя решений, ничего не делать не входит ни в один из возможных сценариев", — сказал Турул.

При этом политик не стал конкретизировать, в чем именно эти ответные действия будут состоять, и уклонился от ответа на вопрос, возможно ли провозглашение независимости на заседании парламента Каталонии, которое предложил созвать глава женералитета Карлес Пучдемон.

Турул лишь сказал, что "дорожная карта" каталонских властей сводится к "защите каталонских институтов и выполнению мандата 1 октября (референдума о независимости – ред.) с максимальным единством".

"Испанское государство поставило себя вне закона, чтобы совершить государственный переворот в отношении институтов, избранных демократическим путем", — сказал он.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское женералитет и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.

Девятнадцатого октября истек срок, в течение которого Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя о том, провозглашена ли независимость автономного сообщества. В своем послании Пучдемон заявил, что приостановка объявления независимости автономного сообщества от Испании "остается в силе".

Однако он сообщил, что парламент Каталонии проголосует по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, если правительство страны продолжит отказываться от диалога и оказывать давление на региональные власти.