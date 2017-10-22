Британец сделал девушке предложение, решив, что их самолет падает

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Лондонский адвокат решился предложить своей девушке руку и сердце, когда их самолет начал резко терять высоту, и выпали кислородные маски, сообщает Daily Mirror.

Крис Джинс летел со своей девушкой Кейси рейсом авиакомпании AirAsia из Австралии на Бали. Он собирался сделать предложение на острове, однако поменял свои планы, когда понял, что они могут и не долететь.

В результате, пока остальные пассажиры кричали от ужаса, а экипаж "бегал по салону", требуя пристегнуть ремни, Крис предложил Кейси выйти за него замуж.

"К счастью, она согласилась. Мы подтвердили наше решение еще раз, уже на земле", — рассказал журналистам мужчина.

В итоге лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Перт в Австралии. В AirAsia инцидент объяснили техническими неполадками.