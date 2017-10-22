Анонсированное Саакашвили вече собирается у Рады в Киеве

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Люди в воскресенье собираются на вече у здания Верховной рады в Киеве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Вече под названием "майдан реформ" у Рады ранее анонсировал экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Люди собираются возле сцены, которая установлена на площади Конституции, на территории палаточного городка напротив здания парламента.

По оценке корреспондента РИА Новости, на площади уже присутствуют несколько сотен человек. Они не принесли с собой никаких партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины и флаги ЕС. Саакашвили на акцию еще не пришел. Людей развлекают патриотическими песнями.