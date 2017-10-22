В Грузии подвели итоги местных выборов

На избирательном участке во время местных выборов в Тбилиси, Грузия. 21 октября 2017

На избирательном участке во время местных выборов в Тбилиси, Грузия. 21 октября 2017

ТБИЛИСИ, 22 окт – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Грузии определилась с предварительными окончательными данными прошедших в субботу местных выборов: мэром Тбилиси стал известный экс-футболист и бывший министр энергетики Каха Каладзе, а в столичный горсовет (сакребуло) прошли четыре партии, большинство получила правящая партия "Грузинская мечта".

По итогам подсчета голосов со всех 737 избирательных участков в Тбилиси Каладзе набрал 51,13%. За него проголосовали более 204 тысяч человек. Мэром в Батуми также стал представитель правящей партии.

© REUTERS / David Mdzinarishvili Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе выступает перед журналистами, Грузия. 21 октября 2017 © REUTERS / David Mdzinarishvili Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе выступает перед журналистами, Грузия. 21 октября 2017

В городе Кутаиси вполне возможен второй тур, результаты ЦИК после подсчета данных 120 из 124 участков свидетельствуют, что кандидат от правящей партии немного не добирает до необходимых 50%.

По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, согласно подсчету голосов с 723 из 737 избирательных участков, на выборах в тбилисское сакребуло по пропорциональной системе лидирует "Грузинская мечта", набрав 53,03% голосов. Также в столичный сакребуло попали, преодолев четырехпроцентный порог, "Единое национальное движение" (ЕНД) — 17,65%, "Европейская Грузия" — 9,2% и "Альянс патриотов" — 5,63%.

Мэрами и членами сакребуло в регионах также почти везде становятся представители "Грузинской мечты".

По словам председателя ЦИК Тамары Жвания, выборы в целом состоялись в мирной и спокойной обстановке без каких-либо серьезных нарушений. Ожидается, в воскресенье выборы оценят международные наблюдатели.