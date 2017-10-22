Крупный пожар разрушил несколько популярных кафе в Бишкеке

БИШКЕК, 22 окт – РИА Новости. Крупный пожар разрушил несколько кафе в парке на южной окраине Бишкека в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Киргизии.

"Сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 10.15 (7.15 мск – ред.) воскресенья. К тушению пожара были привлечены 11 пожарных расчётов. По предварительным данным, никто не пострадал", — сообщили в МЧС.

По данным ведомства локализовать возгорание удалось только спустя три часа.

По словам очевидцев, пожар начался в ресторане китайской кухни "Ганбэй", а затем перекинулся на расположенные в непосредственной близости ресторан "Корчма", пивной бар "Кайзер". Заведения сгорели. Также огонь частично повредил итальянское кафе. Все эти заведения были открыты только в прошлом году и пользовались большой популярностью.

Сотрудники противопожарной службы Бишкека выясняют причину возгорания.