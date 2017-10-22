Ведущий Fox обвинил New York Times в клевете из-за статьи о домогательствах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский телеведущий Билл О'Рейли обвинил в клевете газету New York Times, написавшую, что он заплатил 32 миллиона долларов за молчание предполагаемой жертве своих сексуальных домогательств.сайте телеведущего.
Согласно заявлению, опубликованная изданием информация "вырвана из контекста и ложна". Отмечается, что за 20 лет работы О'Рейли на Fox News юридическая и кадровая служба телеканала ни разу не получала жалоб на ведущего от коллег, даже по анонимной "горячей линии".
Новая публикация об О'Рейли совпала по времени с обвинениями в адрес других видных фигур шоу-бизнеса. Актер Билл Косби находится под судом за домогательства — всего в приставаниях и насилии его обвинили десятки женщин. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштайн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.