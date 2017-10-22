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Ведущий Fox обвинил New York Times в клевете из-за статьи о домогательствах

11:1222.10.2017
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© AP Photo / Richard DrewТелеведущий канала Fox News Билл О'Рейли. архивное фотоТелеведущий канала Fox News Билл О'Рейли. архивное фото
© AP Photo / Richard Drew

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский телеведущий Билл О'Рейли обвинил в клевете газету New York Times, написавшую, что он заплатил 32 миллиона долларов за молчание предполагаемой жертве своих сексуальных домогательств.

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"В очередной раз New York Times злонамеренно оклеветала Билла О'Рейли, на этот раз попросту отказавшись напечатать письменные показания, данные под присягой его бывшим адвокатом Лиз Уиэл, опровергающие все подозрения против Билла О'Рейли. (New York) Times проигнорировала это доказательство, предоставленное под присягой, и предпочла положиться на неподтвержденные предположения, анонимные источники и фрагментарные утечки или украденные документы", — говорится в заявлении на официальном сайте телеведущего.

Согласно заявлению, опубликованная изданием информация "вырвана из контекста и ложна". Отмечается, что за 20 лет работы О'Рейли на Fox News юридическая и кадровая служба телеканала ни разу не получала жалоб на ведущего от коллег, даже по анонимной "горячей линии".

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Ранее сообщалось, что еще один иск такого рода в отношении О'Рейли обошелся Fox News в 17 миллионов долларов. Кроме того, в 2016 году по обвинению в домогательствах лишился своего поста основатель и бессменный руководитель телеканала Роджер Эйлс, который вскоре скончался.

Новая публикация об О'Рейли совпала по времени с обвинениями в адрес других видных фигур шоу-бизнеса. Актер Билл Косби находится под судом за домогательства — всего в приставаниях и насилии его обвинили десятки женщин. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштайн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

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