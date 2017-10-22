В ДНР сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрелов силовиков

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 524 различных боеприпаса, ранен один мирный житель, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"На горловском направлении применялись: гранатометы АГС – один раз, выпущено 29 гранат, легкое стрелковое оружие – один раз. На донецком направлении применялись: минометы калибром 82 миллиметра – шесть раз, выпущено 27 мин; БМП/БТР – один раз, семь выстрелов; РПГ/СПГ – 57 гранат; АГС – десять раз, 319 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 22 раза; легкое стрелковое оружие – 25 раз", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на мариупольском направлении применялись "минометы калибром 82 миллиметра – один раз, восемь мин; АГС – один раз, 29 гранат".

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов –524 единицы. Кроме того, в результате обстрела ВСУ получил ранение мирный житель", — сказал представитель ведомства.