Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие",- сказал представитель ведомства.