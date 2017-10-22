Силовики 28 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (230)

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

На улице Привокзальной в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские силовики 28 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 28 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие",- сказал представитель ведомства.