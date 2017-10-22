В отеле на севере Афганистана прогремел взрыв

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Взрыв произошел в отеле афганской провинции Тахар, погибли по меньшей мере два человека, передает телеканал 1TV News со ссылкой на представителей полиции.

Восемь человек получили ранения.

Сообщается, что взрыв произошел в районе Ишкамиш.

В пятницу в мечети имама Замана в западной части Кабула совершил взрыв смертник. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв. Позже второй взрыв с участием террориста-смертника произошел в мечети афганской провинции Гур. Местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД сообщил, что число погибших при двух взрывах в мечетях в Афганистане возросло до 59, 55 получили ранения.

В субботу по меньшей мере 15 человек погибли, четверо получили ранения при взрыве у военной академии в Кабуле.