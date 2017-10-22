Глухая маленькая девочка впервые услышала мамино "Я люблю тебя"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Родители глухой от рождения девочки опубликовали видео, на котором их двухмесячная Шарлотта с помощью слухового аппарата впервые слышит мамино "Я люблю тебя". За две неполные недели ролик посмотрели свыше 15 миллионов пользователей Facebook.

Как рассказала GoodHousekeeping.com мать девочки Кристи, она не собиралась выкладывать видео на всеобщее обозрение. Однако родственники уговорили ее снять настройки приватности, чтобы они могли поделиться роликом с друзьями.

"Ну я и подумала, а какой от этого может быть вред? Сделаю его доступным для всех", — рассказала Кристи.

Молодая мать призналась, что не ожидала такой популярности. Сейчас Шарлотта с удовольствием слушает голоса родных и особенно своей двухлетней сестры Кэмерон, рассказала Кристи.