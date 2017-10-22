Экс-президент США Джимми Картер заявил, что Белый дом не пускает его в КНДР

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший президент США Джимми Картер сообщил, что в Белом доме отказались санкционировать его поездку в КНДР для проведения переговоров от имени действующей администрации.

"Я бы хотел поехать, да", — заявил 39-й президент США газете New York Times

По его словам, он обсуждал возможную поездку с помощником Дональда Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером, но получил отрицательный ответ.

"Я сказал ему, что если понадоблюсь, то буду в их распоряжении", — добавил Картер.

В середине 1990-х годов Картер посетил Пхеньян по поручению президента Билла Клинтона и заключил сделку с Ким Ир Сеном, отцом действующего северокорейского лидера Ким Чен Ына.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.