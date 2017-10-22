МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о депортации двух своих соратников — Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили.

"Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины ", — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook.

Ранее Саакашвили сообщил об исчезновении своих соратников. До этого политик рассказал, что восемь вооруженных людей похитили бывшего руководителя его охраны Георгия Рубашвили, когда тот выходил из кафе в Киеве. Саакашвили предположил, что власти инициировали борьбу с его окружением, и добавил, что "это все так по-советски".

"Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили", — написал Саакашвили в соцсети.

Он добавил, что обратился в полицию и СБУ, но в ведомствах ответили, что ничего не знают о местонахождении его соратников. Позднее Саакашвили заявил, что его пропавших знакомых "похитили по личному распоряжению Порошенко" и выслали в Грузию в сопровождении спецназа "с надетыми на голову мешками".

"МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию, и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется", — утверждает политик.

С чего все началось



Протесты у здания Верховной Рады Украины начались 17 октября, когда к украинскому парламенту пришли тысячи человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (образована на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и нескольких общественных организаций.

Рада начала осуществлять некоторые из требований в четверг 19 октября. Так, депутаты приступили к рассмотрению избирательного законодательства, а также направили в Конституционный суд Украины законы об отмене неприкосновенности. В пятницу 20 октября бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что намерены взять ответственность за проведение митингов у здания парламента.

Ультиматум президенту



Участники антиправительственного митинга у здания украинского парламента выдвинули ультиматум президенту Петру Порошенко.

Протестующие потребовали, чтобы Порошенко внес на рассмотрение в Раду закон об импичменте. При этом, как заявил боец батальона "Донбасс" с позывным Катана, это требование "не касается конкретно личности президента, а касается только украинского народа". Помимо этого, недовольные властью украинцы потребовали, чтобы Порошенко внес в парламент законопроект об антикоррупционном суде.

Также протестующие пригрозили президенту Украины, заявив, что если их требования не удовлетворят, то они покажут "кто они такие и на что способны".

"Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску", — заявил Катана.

Наряду с ультиматумами прозвучали и планы "спасения" Украины. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили установил проектор на площади Конституции, и показал на стене Рады "План спасения Украины за 70 дней".

Саакашвили заявил о необходимости принять новые законы: об импичменте, о выборах депутатов, об олигархах, о "праве граждан на вооруженную защиту". Политик уверен, что в стране нужно "ликвидировать областные государственные администрации и контролирующие органы".

Собравшиеся на презентации люди приветствовали идеи Саакашвили.

Протест разделился



Депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что протест у здания Рады разделилась на военный и гражданский секторы. Политик уверен, что митингующие не станут покидать место протестов, а продолжат акцию.

Большая часть протестующих переместилась в находящийся вблизи Верховной Рады Мариинский парк. В свою очередь в палатках на улице Грушевского остались люди в камуфляжной форме с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар". Там же возвели маленькую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе.

Депутат от фракции "Самопомощь" Егор Соболев выразил опасения, что в палаточном городке могут происходить провокации или какие-либо силовые действия.

В субботу 24 октября киевская полиция задержала мужчину, который пытался пронести на митинг винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож. Задержанный также имел при себе патроны к пистолету и радиостанцию.

Прощупывание почвы



Постоянный полномочный представитель непризнанной ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин считает, что протесты у здания украинского парламента направлены на "прощупывание почвы" для дальнейшей смены власти.

Как отметил Пушилин, Порошенко "изжил себя" и является "недоговороспособным" как с Донбассом, так и со странами Запада. Также полпред уверен, что протесты в Киеве отвлекают внимание украинцев от тяжелой ситуации в стране.