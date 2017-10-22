Бабиш назвал ANO проевропейски ориентированным движением

ПРАГА, 21 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Лидер движения ANO, победившего на выборах в нижнюю палату парламента Чехии, Андрей Бабиш заявил на пресс-конференции в субботу вечером, что его движение и он сам открыты для сотрудничества со всеми политическими силами в стране.

После подсчета 99,97% голосов на выборах в нижнюю палату чешского парламента явным победителем стало центристское движение ANO, возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем. Это движение получило 29,64% голосов, в два с лишним раза опередив ближайших конкурентов.

"Мы в восторге и ужасно благодарны нашим избирателям, которые столь масштабно поддержали, отдав за нас почти полтора миллиона голосов. Они верили в нас, несмотря на направленную против нас двухлетнюю дезинформационную кампанию. Мы открыты для сотрудничества со всеми желающими того же партиями", — заявил Бабиш.

По словам лидера ANO, он хотел бы, не затягивая времени, составить такое правительство, которое являло бы собой единую команду. "Мы не являем собой никакой угрозы демократии, мы проевропейски ориентированное движение", — подчеркнул Бабиш.

Движение ANO добилось победы во всех 13 краях республики, а также в Праге, что случилось впервые в истории самостоятельной Чехии.

После 99,97% подсчитанных голосов избирателей стало ясно, что в новый состав нижней палаты парламента войдут девять партий.

Помимо ANO, это Гражданская демократическая партия (11,32% голосов), Пиратская партия (10,79%), движение "Свобода и прямая демократия" (10,64%), коммунисты (7,76%), социал-демократы (7,27%), демохристиане (5,8%), движение ТОР 09 (5,3%) и движение "Старосты и независимые" (5,17%).

В выборах приняли участие 60,83% из восьми миллионов зарегистрированных избирателей.