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"Нападение на демократию": глава Каталонии раскритиковал Мадрид

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (538)
05:4722.10.2017
(обновлено: 06:02 22.10.2017)
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© AFP 2017 / Lluis GeneГлава Женералитета Карлес Пучдемон. Архивное фотоГлава Женералитета Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2017 / Lluis Gene

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Каталонский лидер Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида отстранить его от должности и объявить в регионе досрочные парламентские выборы нападением на демократию, обвинил короля в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших шагах. Лидеры каталонского парламента также осудили решение Мадрида, отказавшись прекращать работу.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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При этом, по данным местных СМИ, Пучдемон уже в понедельник может провозгласить независимую республику, не дожидаясь вступления в силу ограничительных мер, инициированных мадридским правительством.

Правительство Испании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Король Фелипе VI в пятницу заявил, что Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории и фактически поддержал применение 155-й статьи.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкМитинг в защиту единства Испании в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Митинг в защиту единства Испании в Барселоне

Ответ на применение 155-й статьи

Через несколько часов после заявления центральных властей Пучдемон сделал ответное. Он назвал действия испанского правительства нападением на демократию, обвинил короля в поддержке агрессии и созвал специальное заседание регионального парламента, которому предстоит принять решение об ответных действиях.

При этом глава женералитета не упомянул о декларации о независимости, которую он и другие сторонники независимости Каталонии подписали по итогам референдума.

Ситуация у парламента Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Пучдемон заявил, что премьер-министр Испании Мариано Рахой "аннулирует в кабинетах все то, что каталонцы решили на выборах", а также напомнил, что женералитет Каталонии появился намного раньше современной испанской конституции 1978 года. "Этот факт не может проигнорировать ни одно правительство", — заявил он.

Женералитет возник в 1932 году, после того испанский парламент признал регион автономией. После гражданской войны в Испании почти все каталонские политики были вынуждены уехать в эмиграцию. Женералитет был восстановлен в 1977 году.

Каталонский лидер также заявил, что агрессивная политика по ограничению прав автономного сообщества осуществляется при поддержке испанского короля Фелипе VI. "Не впервые каталонские институты подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля, чтобы ослабить, дезориентировать или прямо подавить их", — заявил Пучдемон.

Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Он созвал заседание регионального парламента, чтобы обсудить дальнейшие ответные меры.

"Прошу парламент назначить пленарное заседание… чтобы обсудить попытку ликвидировать самоуправление и демократию, и действовать в соответствии", — заявил глава женералитета в своем обращении.

Пучдемон сказал, что "над каталонским народом нависла угроза", и надо защищать "институты мирно и цивилизованно".

"Каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, становились все сильнее и решительнее, добиваясь все более высокого уровня самоуправления… Мы верим в то, что делаем, так как верим в демократическую Европу, которая должна защищать каждого из нас", — заявил он.

Действия на опережение

Между тем, испанская Confidencial со ссылкой на свои источники пишет, что парламент Каталонии может провозгласить независимость от Испании уже в понедельник, 23 октября. По данным издания, Пучдемон и его заместитель Ориол Жункерас утром в субботу "согласились опередить события, объявив Каталонскую республику в понедельник".

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. 12 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Таким образом, пишет газета, сторонники провозглашения независимости опередят голосование в сенате по поводу применения мер, разработанных испанскими властями. Они заявят, что Каталония уже является независимым государством и испанские власти не вправе вмешиваться в работу ее институтов.

Как сообщает Confidencial, детали в выходные обсудят политические силы, которые выступают за независимость Каталонии – женералитет, Каталонская европейская демократическая партия, "Левые республиканцы Каталонии", "Кандидатура народного единства", общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural, а также Каталонская ассоциация муниципалитетов и Ассоциация муниципалитетов за независимость. Как утверждает издание, они обсудят "дорожную карту" объявления независимости, а также план проведения митингов в ее поддержку.

Источники газеты утверждают, что глава женералитета прекрасно понимает, что подобные действия могут закончиться тюремным заключением, но "это его не беспокоит, а даже кажется позитивным", "он хочет стать мучеником".

Участники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Политик назвала применение статьи 155 "худшей атакой" на Каталонию за века
Газета также утверждает, что испанские власти до последнего пытались убеждать Пучдемона сделать шаг назад, Каталонию тайно посещали высокопоставленные представители испанского правительства, которые якобы встречались с представителями женералитета. Представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо ежедневно разговаривал по телефону с Пучдемоном и его замом Ориолом Жункерасом, пишет газета. Однако, по данным издания, Пучдемон категорически отказался выполнить главное требование центральных властей – публично отказаться от объявления независимости.

За и против

Сторонники Пучдемона из правящей в регионе коалиции "Вместе за да" выступили с аналогичными заявлениям, осудив решение центрального правительства, и собрали акцию протеста в центре региональной столицы — Барселоны.

"Мы хотим сказать испанскому правительству, что то, что они сделали сегодня, является настоящим варварством, демократически стыдом во всех отношениях", — заявила на манифестации генеральный координатор входящей в правящую коалицию Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марта Паскаль.

"Сегодня здесь, в Барселоне, звучит крик нашей свободы, нашей приверженности 1 октября… Ни один глава испанского правительства, ни одна 155-я статья, абсолютно никто не может заменить наши демократические институты", — заявила она.

Генеральный секретарь также входящей в правящую коалицию партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC) Марта Ровира призвала ускорить строительство Каталонской республики на фоне решения властей Испании.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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По ее мнению, это единственная мера по "восстановлению граждан в их правах". Ровира также назвала применение 155-й статьи "абсолютно исключительной и неоправданной" мерой, так как этот шаг "обезглавливает правительство, избранное гражданами". По ее мнению, такого "нет ни в одном европейском государстве, ни в одной европейской конституции".

Спикер парламента Каталонии Карме Форкадел (ERC) заявила, что будет защищать свои полномочия и полномочия 135 депутатов законодательного органа автономии, отказавшись признавать принятые правительством Испании решения.

"Мы не собираемся позволять Рахою сделать так, чтобы этот парламент перестал быть демократичным", — заявила Форкадел.

По ее словам, каталонский парламент "не планирует отступать, так как граждане выбрали нас своими законными представителями, и мы им за это обязаны".

Между тем, фракция Народной партии Каталонии (каталонское отделение партии Рахоя) поддержала решение Мадрида.

"Единогласная поддержка Народной партии Каталонии решения Мариано Рахоя применить статью 155, чтобы восстановить нормальное демократическое состояние Каталонии", — заявил глава фракции Хавьер Гарсия Альбиоль в Twitter.

По его мнению, применение 155-й статьи — это лучший вариант для Испании и Каталонии.

Тысячи протестующих

Манифестация в поддержку задержанных лидеров националистических организаций с участием руководства каталонского женералитета в Барселоне собрала десятки тысяч человек. По данным барселонской полиции, на нее пришли 450 тысяч, по данным общественной организации "Каталонское гражданское общество", участников было гораздо меньше – 85 тысяч.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Мероприятие проходит с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural.

В манифестации приняли участие глава правительства Каталонии, мэр Барселоны и ряд представителей женералитета. Мэр региональной столицы Ада Колау ранее призывала всех несогласных с решением правительства Испании выйти на улицы Барселоны, чтобы "защитить то, что нас объединяет: права, свободы и каталонское самоуправление".

"Чего Мадрид не понял, это то, что есть много людей, которые будут защищать самоуправление и демократию… Политическая близорукость в Мадриде огромна: когда им предложили диалог, они ответили отсрочкой, а когда мы хотели голосовать, они ответили дубинкой", — заявил на вечерней акции протеста бывший глава женералитета Артур Мас.

© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкМитинг в поддержу референдума о независимости Каталонии. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Митинг в поддержу референдума о независимости Каталонии. Архивное фото

 

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