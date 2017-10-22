ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стратегия США на случай потенциального военного противостояния с Россией или Китаем неадекватна во вновь наступившей конкуренции великих держав, Пентагону нужно полностью изменить подход в военном планировании, говорится в докладе американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

Эксперты предлагают Пентагону ряд уже традиционных подходов, включая региональные мобильные силы сдерживания и разработку военной концепции для информационного пространства. Кроме того, они открыто призывают к созданию систем наземного базирования с ядерными возможностями, что, как предупреждала Россия, прямо нарушает существующие российско-американские договоренности.

CSBA — вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для политиков и военных в формировании оборонной стратегии.

Новая конкуренция великих держав



Авторы доклада дают понять, что США не могут рассчитывать на безраздельное доминирование в мире, поскольку в последнее время вновь возрождается соперничество великих держав.

"Отношения между Соединенными Штатами и другими великими державами можно рассматривать как долгосрочную конкуренцию, в которой и Китай, и Россия намерены менять региональные и международные нормы в свою пользу, частично путем подрыва влияния США в их регионе. Их военные стратегии развиваются и включают теперь действия в мирное время", — говорится в докладе. Эксперты считают, что Китай и Россия могут получить военное преимущество невоенными средствами: с помощью дипломатии, информационных и экономических действий, а также с помощью военных операций невысокой интенсивности, которые не приведут к масштабным конфликтам с США.

"Буря в пустыне" против Китая и России не пройдет



"Стратегии Китая и России пытаются добиться своих целей без значительной эскалации, так что плановые сценарии министерства обороны США должны отражать военные операции низкой интенсивности, которые не доходят до уровня конфликта, к которому традиционно готовятся ВС США. Проще говоря, когда великие державы-агрессоры намерены избежать предлога для интенсивного, масштабного военного ответа США, прежнее внимание в военном планировании Пентагона к прошлым масштабным войнам на истощение может привести к созданию вооруженных сил, которые будут оптимизированы вовсе не для той войны, для которой нужно", — предупреждают авторы.

По мнению авторов доклада, США "застряли" в эпохе первой войны в Персидском заливе. Еще в 1993 году была принята концепция военного строительства, которая предусматривала, что США будут способны одновременно участвовать в двух крупных военных конфликтах регионального масштаба. Говоря о подобных конфликтах, американские военные представляли себе операции, подобные "Буре в пустыне", в ходе которой коалиция с преобладающим участием США разгромила технически уступавшие ей вооруженные силы Ирака и освободила оккупированный Ираком эмират Кувейт. Но этот подход уже давно устарел, считают авторы.

"Оперативные концепции типа "Бури в пустыне" и связанные с ними предположения… сейчас представляют собой неадекватный шаблон для будущего военного строительства США, учитывая развитие комплексов, затрудняющих доступ к театру военных действий, а также растущие возможности Китая и России осуществлять стремительную агрессию против соседей", — говорится в докладе.

Операции в мирное время



"Возобновление конкуренции великих держав говорит о том, что Пентагону пора адаптировать военное планирование, чтобы учитывать новые военные стратегии, принятые Китаем и Россией. Китай и Россия — великие державы со значительными ядерными арсеналами, большими экономиками и военными возможностями, которые в некоторых случаях равны возможностям США", — предупреждают авторы доклада.

Эксперты CSBA считают, что потенциал России и Китая распространяется далеко за пределы собственно военных операций и что Москва и Пекин способны успешно расширять влияние в мирное время.

"Информатизированная война"

"Обе страны приняли новые военные стратегии, которые включают действия и операции в мирное время для достижения долгосрочных амбиций, включая расширение влияния в ближнем зарубежье и подрыв влияния США в регионе. Эти многомерные действия в мирное время включают в Китае развитие инфраструктуры и финансовые инвестиции в стратегически важные страны, а в России — контроль над энергопоставками соседям и помощь странам-клиентам, таким как Сирия. Планировщикам Пентагона нужно расценивать эти действия Китая и России как часть их общей военной стратегии. Другими словами, новые стратегии включают совокупность действий, предпринимаемых в мирное время, таких как небольшие операции в "серых зонах", которые спланированы так, чтобы не спровоцировать масштабную военную реакцию США", — считают авторы доклада.

По заявлению экспертов, Китай и РФ способны вести "информатизированную" войну, которая включает доминирование в информационном пространстве такими методами, как пропаганда, поддержка третьих сил и военизированных формирований. Эти сферы эксперты туманно определяют как "электромагнитную и когнитивную сферы".

"Подготовка к крупным конфликтам с противниками, которые сосредотачивают основное внимание на достижении и удержании доминирования в информационном пространстве, потребует изменения в оперативных концепциях, военных средствах и структуре сил министерства обороны (США — ред.)", — предупреждают авторы доклада.

Кроме того, Пентагону нужно готовиться к электронным военным действиям и кибератакам, а также к небольшим операциям КНР и РФ в "серых зонах", считают эксперты. Впрочем, они уточняют, что все это не исключает возможности конвенциональных военных столкновений, к которым тоже нужно быть готовыми.

Рекомендации Пентагону



Авторы доклада предлагают американским военным разрабатывать не только крупные военные операции, но и целый спектр других операций. Доклад описывает некоторые из возможных областей исследования: постоянная региональная ротация войск, "агрессия КНР или РФ в серых зонах", масштабная информационная война с КНР, а также потенциальные конфликты "нового поколения" между Россией и бывшими странами СССР, особенно странами Балтии.

Авторы рекомендуют создать региональные силы в Европе и Тихоокеанском регионе, которые позволят США устроить "горизонтальную эскалацию" в противовес нынешней концепции наращивания подкреплений — "вертикальной эскалации". ВС США должны быть мобильными, чтобы силы можно было быстро перебрасывать между разными театрами военных действиями, добавляют они.

Военное планирование должно сосредоточиться на инновациях, уточняют эксперты. Кроме того, Пентагону необходимо реформировать планы по достижению господства в воздухе, усилить противоракетную оборону кораблей для действий вблизи берега, внедрить концепцию распределенных действий флота, укрепить оборону авиабаз и операции непосредственной авиационной поддержки, считают авторы доклада.

Кроме того, эксперты рекомендуют США разработать средства наземного базирования двойного назначения, которые в трактовке РФ являются прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Огневые системы наземного базирования должны быть "двойного назначения", то есть должны годиться для тактического ядерного удара, заявляют они.