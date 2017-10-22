РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В США признали неадекватной стратегию противостояния с Россией и Китаем

05:3822.10.2017
0400
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАмериканские военные. Архивное фотоАмериканские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Стратегия США на случай потенциального военного противостояния с Россией или Китаем неадекватна во вновь наступившей конкуренции великих держав, Пентагону нужно полностью изменить подход в военном планировании, говорится в докладе американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA).

Солдаты НАТО. Архивное фото
© Flickr / Allied Joint Force Command Brunssum Follow
Spiegel: в НАТО признали, что не способны дать отпор России
Эксперты предлагают Пентагону ряд уже традиционных подходов, включая региональные мобильные силы сдерживания и разработку военной концепции для информационного пространства. Кроме того, они открыто призывают к созданию систем наземного базирования с ядерными возможностями, что, как предупреждала Россия, прямо нарушает существующие российско-американские договоренности.

CSBA — вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для политиков и военных в формировании оборонной стратегии.

Новая конкуренция великих держав

Авторы доклада дают понять, что США не могут рассчитывать на безраздельное доминирование в мире, поскольку в последнее время вновь возрождается соперничество великих держав.

"Отношения между Соединенными Штатами и другими великими державами можно рассматривать как долгосрочную конкуренцию, в которой и Китай, и Россия намерены менять региональные и международные нормы в свою пользу, частично путем подрыва влияния США в их регионе. Их военные стратегии развиваются и включают теперь действия в мирное время", — говорится в докладе. Эксперты считают, что Китай и Россия могут получить военное преимущество невоенными средствами: с помощью дипломатии, информационных и экономических действий, а также с помощью военных операций невысокой интенсивности, которые не приведут к масштабным конфликтам с США.

Трансляция выступления Владимира Путина на заседании клуба Валдай в Сочи. 19 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Путин о войсках НАТО у границ России: пусть тренируются, все под контролем
"Стратегии Китая и России пытаются добиться своих целей без значительной эскалации, так что плановые сценарии министерства обороны США должны отражать военные операции низкой интенсивности, которые не доходят до уровня конфликта, к которому традиционно готовятся ВС США. Проще говоря, когда великие державы-агрессоры намерены избежать предлога для интенсивного, масштабного военного ответа США, прежнее внимание в военном планировании Пентагона к прошлым масштабным войнам на истощение может привести к созданию вооруженных сил, которые будут оптимизированы вовсе не для той войны, для которой нужно", — предупреждают авторы.

"Буря в пустыне" против Китая и России не пройдет

По мнению авторов доклада, США "застряли" в эпохе первой войны в Персидском заливе. Еще в 1993 году была принята концепция военного строительства, которая предусматривала, что США будут способны одновременно участвовать в двух крупных военных конфликтах регионального масштаба. Говоря о подобных конфликтах, американские военные представляли себе операции, подобные "Буре в пустыне", в ходе которой коалиция с преобладающим участием США разгромила технически уступавшие ей вооруженные силы Ирака и освободила оккупированный Ираком эмират Кувейт. Но этот подход уже давно устарел, считают авторы.

"Оперативные концепции типа "Бури в пустыне" и связанные с ними предположения… сейчас представляют собой неадекватный шаблон для будущего военного строительства США, учитывая развитие комплексов, затрудняющих доступ к театру военных действий, а также растущие возможности Китая и России осуществлять стремительную агрессию против соседей", — говорится в докладе.

Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Орлов
Перейти в фотобанк
"Искандер-М" способен уничтожить любую цель, считают эксперты
"Возобновление конкуренции великих держав говорит о том, что Пентагону пора адаптировать военное планирование, чтобы учитывать новые военные стратегии, принятые Китаем и Россией. Китай и Россия — великие державы со значительными ядерными арсеналами, большими экономиками и военными возможностями, которые в некоторых случаях равны возможностям США", — предупреждают авторы доклада.

Операции в мирное время

Эксперты CSBA считают, что потенциал России и Китая распространяется далеко за пределы собственно военных операций и что Москва и Пекин способны успешно расширять влияние в мирное время.

Акция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Логунов Александр
"НАТО, вон из Сардинии!": в Кальяри прошла антивоенная демонстрация
"Обе страны приняли новые военные стратегии, которые включают действия и операции в мирное время для достижения долгосрочных амбиций, включая расширение влияния в ближнем зарубежье и подрыв влияния США в регионе. Эти многомерные действия в мирное время включают в Китае развитие инфраструктуры и финансовые инвестиции в стратегически важные страны, а в России — контроль над энергопоставками соседям и помощь странам-клиентам, таким как Сирия. Планировщикам Пентагона нужно расценивать эти действия Китая и России как часть их общей военной стратегии. Другими словами, новые стратегии включают совокупность действий, предпринимаемых в мирное время, таких как небольшие операции в "серых зонах", которые спланированы так, чтобы не спровоцировать масштабную военную реакцию США", — считают авторы доклада.

"Информатизированная война"

По заявлению экспертов, Китай и РФ способны вести "информатизированную" войну, которая включает доминирование в информационном пространстве такими методами, как пропаганда, поддержка третьих сил и военизированных формирований. Эти сферы эксперты туманно определяют как "электромагнитную и когнитивную сферы".

Вид на Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Экс-глава МИД Латвии: ключ к мировой безопасности лежит в Кремле
"Подготовка к крупным конфликтам с противниками, которые сосредотачивают основное внимание на достижении и удержании доминирования в информационном пространстве, потребует изменения в оперативных концепциях, военных средствах и структуре сил министерства обороны (США — ред.)", — предупреждают авторы доклада.

Кроме того, Пентагону нужно готовиться к электронным военным действиям и кибератакам, а также к небольшим операциям КНР и РФ в "серых зонах", считают эксперты. Впрочем, они уточняют, что все это не исключает возможности конвенциональных военных столкновений, к которым тоже нужно быть готовыми.

Рекомендации Пентагону

Авторы доклада предлагают американским военным разрабатывать не только крупные военные операции, но и целый спектр других операций. Доклад описывает некоторые из возможных областей исследования: постоянная региональная ротация войск, "агрессия КНР или РФ в серых зонах", масштабная информационная война с КНР, а также потенциальные конфликты "нового поколения" между Россией и бывшими странами СССР, особенно странами Балтии.

Авторы рекомендуют создать региональные силы в Европе и Тихоокеанском регионе, которые позволят США устроить "горизонтальную эскалацию" в противовес нынешней концепции наращивания подкреплений — "вертикальной эскалации". ВС США должны быть мобильными, чтобы силы можно было быстро перебрасывать между разными театрами военных действиями, добавляют они.

Военные учения войск НАТО в Литве. Архивное фото
© AFP 2017 / Petras Malukas
Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре
Военное планирование должно сосредоточиться на инновациях, уточняют эксперты. Кроме того, Пентагону необходимо реформировать планы по достижению господства в воздухе, усилить противоракетную оборону кораблей для действий вблизи берега, внедрить концепцию распределенных действий флота, укрепить оборону авиабаз и операции непосредственной авиационной поддержки, считают авторы доклада.

Кроме того, эксперты рекомендуют США разработать средства наземного базирования двойного назначения, которые в трактовке РФ являются прямым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Огневые системы наземного базирования должны быть "двойного назначения", то есть должны годиться для тактического ядерного удара, заявляют они.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена