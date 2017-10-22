Саакашвили заявил о депортации своих соратников из Киева в Грузию

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил о задержании и депортации в Грузию своих соратников.Facebook.
Ранее в субботу Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили, который ранее был губернатором Одесской области, 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.