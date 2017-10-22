Саакашвили заявил о депортации своих соратников из Киева в Грузию

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии и лидер украинского "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил о задержании и депортации в Грузию своих соратников.

"Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины ", — написал Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook

Ранее в субботу Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили, который ранее был губернатором Одесской области, 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.