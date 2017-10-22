В Британии мужчина вышел из комы, услышав кричалки любимой команды

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Британии мужчина вернулся в сознание после того, как услышал кричалки любимой футбольной команды, сообщает Metro.

Издание отмечает, что житель Плимута Тони Кемп перенес аневризм сосудов головного мозга. Врачам удалось спасти 59-летнего мужчина, однако он впал в кому. Медики заявили, что если Кемп не вернется в сознание в ближайшие два дня, то он будет отключен от системы жизнеобеспечения.

"Мы с детьми разговаривали с ним, сжимали его руку, но не было никаких признаков, что он вернётся к нам", — рассказала супруга Тони Данна.

Почти отчаявшись, она решила включить кричалки любимого клуба ее мужа — "Плимут Аргайл", после чего Тони открыл глаза.

Как сообщает издание, Тони был преданным фанатом команды из Плимута и посещал все матчи с ее участием до того, как у него диагностировали аневризм сосудов головного мозга.