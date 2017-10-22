В Британии мужчина вышел из комы, услышав кричалки любимой команды

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Британии мужчина вернулся в сознание после того, как услышал кричалки любимой футбольной команды, сообщает Metro.
"Мы с детьми разговаривали с ним, сжимали его руку, но не было никаких признаков, что он вернётся к нам", — рассказала супруга Тони Данна.
Почти отчаявшись, она решила включить кричалки любимого клуба ее мужа — "Плимут Аргайл", после чего Тони открыл глаза.
Как сообщает издание, Тони был преданным фанатом команды из Плимута и посещал все матчи с ее участием до того, как у него диагностировали аневризм сосудов головного мозга.
Football fan wakes from coma after hearing his team’s chants https://t.co/AVUMfpMZw4— Metro (@MetroUK) 21 октября 2017 г.