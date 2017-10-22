Американская учительница совращала малолетнюю школьницу прямо в классе

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В американском штате Флорида учительницу Жаклин Трумен обвиняют в совращении 15-летней ученицы. Трумен уже уволилась из школы, пишет Independent.
Также, как отмечает издание, девочка заявила следствию, что интимная связь была от пяти до десяти раз по взаимному согласию и прямо в классе.
Следователи задержали Трумен и предъявили ей обвинения в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней ученице.
Во Флориде возраст сексуального согласия начинается в 18 лет.
Seminole County investigators arrested, charged 30 year old high school teacher Jaclyn Truman w/two counts of lewd acts on minor student. pic.twitter.com/zwh7uvimO9— Seminole County S.O. (@SeminoleSO) 20 октября 2017 г.