В Госдепе выступили против избрания Мугабе послом доброй воли ВОЗ

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Госдеп США считает, что назначение зимбабвийского лидера Роберта Мугабе послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения противоречит ценностям ООН, в структуру которой входит ВОЗ.

"Правительство Соединенных Штатов ввело санкции против президента Мугабе за преступления против его собственного народа и за то, что он представляет собой угрозу миру и стабильности. Это назначение явно противоречит идеалам Объединенных наций — уважению к правам человека и человеческому достоинству", — говорится в заявлении госдепартамента.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус объявил в среду, что назначит 93-летнего Мугабе послом доброй воли в Африке по неинфекционным заболеваниям. В четверг на фоне критики Гебреисус заявил, что "пересмотрит свой подход в свете ценностей ВОЗ".

США ввели санкции против ряда политиков и компаний Зимбабве в 2003 году за "подрыв демократического процесса". Европейский союз ввел персональные и экономические санкции в отношении Зимбабве в начале 2000-х годов, однако в 2014 году в санкционном списке ЕС остались только Мугабе, его жена и Зимбабвийская оборонная компания.