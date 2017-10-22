В Словении проходит первый тур выборов президента

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Словения в воскресенье выбирает пятого по счету президента после выхода из состава Югославии в 1991 году. В первом круге голосования участвуют 9 кандидатов, пять из которых – женщины, лидером гонки является действующий президент.
На пост главы государства претендуют Людмила Новак от партии "Новая Словения-Христианские демократы", Марьян Шарец от названного в его честь движения, Майя Маковец-Бренчич от "Партии современного центра" (ПСЦ), Ангела Ликович от движения "Голос за детей и семью", Борис Попович от партии "Словения навсегда", Романа Томц от "Словенской демократической партии", Сузана Лара Краусе от Словенской народной партии, Андрей Шишко от "Движения объединенная Словения", а также нынешний лидер государства Борут Пахор, выдвинутый "Группой граждан Деян Жидан".
Пахор официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на очередных выборах главы государства в конце сентября. Он пошел на выборы под девизом "Вместе", с которым выиграл президентскую гонку в 2012 году. По его словам, всеобщее сотрудничество должно стать "самым важным рычагом национального развития", он также выразил убеждение, что ключевая роль президента республики состоит в объединении людей в сильную общину.
Пахор настаивал на том, чтобы глава государства тесно общался с простыми гражданами: за период своего мандата он побывал на 840 мероприятиях по всей стране, а его канцелярию посетили более 11 тысяч человек. В преддверии избирательной кампании в августе Пахор отправился в пеший переход через территорию всей республики, около 300 километров, от Горичко (КПП Ходош) на словенско-венгерской границе до Пиранского залива Адриатики, общаясь по дороге с гражданами. Соотечественники называют Пахора "Королем Instagram" из-за активности в интернете.
Согласно данным института IFIMES, предвыборная кампания не вызвала повышенного интереса граждан. Одна из причин – президент Словении избирается на пять лет для выполнения в большей степени церемониальных функций, в то время как реальная власть принадлежит премьер-министру, пост которого в настоящее время занимает Миро Церар.
В случае если ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, состоится второй тур президентских выборов, который намечен на 12 ноября.