В Словении проходит первый тур выборов президента

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Словения в воскресенье выбирает пятого по счету президента после выхода из состава Югославии в 1991 году. В первом круге голосования участвуют 9 кандидатов, пять из которых – женщины, лидером гонки является действующий президент.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) 1,7 миллиона словенцев обладают избирательным правом. Участки в воскресенье будут открыты c 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). С 17 по 19 октября в республике прошло досрочное голосование для тех, кто по различным причинам не сможет прийти к избирательным урнам, на нем свою волю изъявили всего 28,2 тысячи человек или 1,65% электората, что по данным республиканского избиркома, на 0,3% больше чем на выборах 2012 года.

На пост главы государства претендуют Людмила Новак от партии "Новая Словения-Христианские демократы", Марьян Шарец от названного в его честь движения, Майя Маковец-Бренчич от "Партии современного центра" (ПСЦ), Ангела Ликович от движения "Голос за детей и семью", Борис Попович от партии "Словения навсегда", Романа Томц от "Словенской демократической партии", Сузана Лара Краусе от Словенской народной партии, Андрей Шишко от "Движения объединенная Словения", а также нынешний лидер государства Борут Пахор, выдвинутый "Группой граждан Деян Жидан".

Пахор официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на очередных выборах главы государства в конце сентября. Он пошел на выборы под девизом "Вместе", с которым выиграл президентскую гонку в 2012 году. По его словам, всеобщее сотрудничество должно стать "самым важным рычагом национального развития", он также выразил убеждение, что ключевая роль президента республики состоит в объединении людей в сильную общину.

Президент сказал, что будет добиваться укрепления политической стабильности, поддерживать реформы, модернизацию системы национальной безопасности, будет стремиться к сохранению добрососедских отношений в регионе и укреплять репутацию Словении в международном сообществе.

Пахор настаивал на том, чтобы глава государства тесно общался с простыми гражданами: за период своего мандата он побывал на 840 мероприятиях по всей стране, а его канцелярию посетили более 11 тысяч человек. В преддверии избирательной кампании в августе Пахор отправился в пеший переход через территорию всей республики, около 300 километров, от Горичко (КПП Ходош) на словенско-венгерской границе до Пиранского залива Адриатики, общаясь по дороге с гражданами. Соотечественники называют Пахора "Королем Instagram" из-за активности в интернете.

По данным социологических опросов, он являлся фаворитом выборов, опережая своих ближайших преследователей — актера по образованию и действующего мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца, а также лидера консервативной партии "Новая Словения" Людмилу Новак. При этом, Международный институт изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны в своем предвыборном исследовании отмечает, что правление Пахора ознаменовалось конфликтом с соседней Хорватией. Загреб в 2015 году вышел из международного арбитража в Гааге и не признал его решение, по которому Словения получила три четверти Пиранского залива Адриатики и выход в открытое море через хорватские территориальные воды. Эксперты также подчеркивают снижение роли президента в словенской политике в последние годы и общую "потерю лидерства" в регионе государством. Таким упущением инициативы, по мнению словенцев, сразу воспользовались соседи по Балканскому региону.

Согласно данным института IFIMES, предвыборная кампания не вызвала повышенного интереса граждан. Одна из причин – президент Словении избирается на пять лет для выполнения в большей степени церемониальных функций, в то время как реальная власть принадлежит премьер-министру, пост которого в настоящее время занимает Миро Церар.

Другое объяснение отсутствию электорального ажиотажа, по мнению экспертов института, заключается в том, что Словения с 2004 года является членом ЕС и НАТО и придерживается той линии, которую указывает Брюссель.

В случае если ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, состоится второй тур президентских выборов, который намечен на 12 ноября.