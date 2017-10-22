РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Словении проходит первый тур выборов президента

02:0522.10.2017
0450
© SputnikПерейти в фотобанкИзбирательная урна. Архивное фотоИзбирательная урна. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в фотобанк

БЕЛГРАД, 22 окт – РИА Новости. Словения в воскресенье выбирает пятого по счету президента после выхода из состава Югославии в 1991 году. В первом круге голосования участвуют 9 кандидатов, пять из которых – женщины, лидером гонки является действующий президент.

Голосование на избирательном участке в Словении
© AFP 2017 / Jure Makovec
Процедура выборов президента в Словении
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) 1,7 миллиона словенцев обладают избирательным правом. Участки в воскресенье будут открыты c 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). С 17 по 19 октября в республике прошло досрочное голосование для тех, кто по различным причинам не сможет прийти к избирательным урнам, на нем свою волю изъявили всего 28,2 тысячи человек или 1,65% электората, что по данным республиканского избиркома, на 0,3% больше чем на выборах 2012 года.

На пост главы государства претендуют Людмила Новак от партии "Новая Словения-Христианские демократы", Марьян Шарец от названного в его честь движения, Майя Маковец-Бренчич от "Партии современного центра" (ПСЦ), Ангела Ликович от движения "Голос за детей и семью", Борис Попович от партии "Словения навсегда", Романа Томц от "Словенской демократической партии", Сузана Лара Краусе от Словенской народной партии, Андрей Шишко от "Движения объединенная Словения", а также нынешний лидер государства Борут Пахор, выдвинутый "Группой граждан Деян Жидан".

Пахор официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на очередных выборах главы государства в конце сентября. Он пошел на выборы под девизом "Вместе", с которым выиграл президентскую гонку в 2012 году. По его словам, всеобщее сотрудничество должно стать "самым важным рычагом национального развития", он также выразил убеждение, что ключевая роль президента республики состоит в объединении людей в сильную общину.

Борут Пахор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Словении пойдет на новые выборы под старым лозунгом
Президент сказал, что будет добиваться укрепления политической стабильности, поддерживать реформы, модернизацию системы национальной безопасности, будет стремиться к сохранению добрососедских отношений в регионе и укреплять репутацию Словении в международном сообществе.

Пахор настаивал на том, чтобы глава государства тесно общался с простыми гражданами: за период своего мандата он побывал на 840 мероприятиях по всей стране, а его канцелярию посетили более 11 тысяч человек. В преддверии избирательной кампании в августе Пахор отправился в пеший переход через территорию всей республики, около 300 километров, от Горичко (КПП Ходош) на словенско-венгерской границе до Пиранского залива Адриатики, общаясь по дороге с гражданами. Соотечественники называют Пахора "Королем Instagram" из-за активности в интернете.

Президент Словении Борут Пахор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Словении перед избирательной кампанией пересечет страну пешком
По данным социологических опросов, он являлся фаворитом выборов, опережая своих ближайших преследователей — актера по образованию и действующего мэра провинциального города Камник Марьяна Шареца, а также лидера консервативной партии "Новая Словения" Людмилу Новак. При этом, Международный институт изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны в своем предвыборном исследовании отмечает, что правление Пахора ознаменовалось конфликтом с соседней Хорватией. Загреб в 2015 году вышел из международного арбитража в Гааге и не признал его решение, по которому Словения получила три четверти Пиранского залива Адриатики и выход в открытое море через хорватские территориальные воды. Эксперты также подчеркивают снижение роли президента в словенской политике в последние годы и общую "потерю лидерства" в регионе государством. Таким упущением инициативы, по мнению словенцев, сразу воспользовались соседи по Балканскому региону.

Согласно данным института IFIMES, предвыборная кампания не вызвала повышенного интереса граждан. Одна из причин – президент Словении избирается на пять лет для выполнения в большей степени церемониальных функций, в то время как реальная власть принадлежит премьер-министру, пост которого в настоящее время занимает Миро Церар.

Средневековая крепость в Скопье, Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НАТО только что спасло Македонию от России. На очереди Сербия
Другое объяснение отсутствию электорального ажиотажа, по мнению экспертов института, заключается в том, что Словения с 2004 года является членом ЕС и НАТО и придерживается той линии, которую указывает Брюссель.

В случае если ни один из кандидатов не наберет свыше 50% голосов, состоится второй тур президентских выборов, который намечен на 12 ноября.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена