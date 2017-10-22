В Японии началось голосование на парламентских выборах

ОСАКА, 22 окт — РИА Новости. Голосование на выборах в нижнюю палату парламента началось в Японии: в 07.00 (01.00 мск) по всей стране открылись около 47 тысяч избирательных участков.

За 465 депутатских кресел будут бороться 1,18 тысячи кандидатов. Впервые в голосовании смогут принять участие граждане в возрасте от 18 лет, раньше к участкам допускались только люди от 20 лет.

Несмотря на дождливую погоду, за десять минут до открытия избирательного участка в одном из центральных районов крупного японского города Осака уже собрались несколько человек преклонного возраста.

На большинстве участков голосование продлится до 8 вечера (14.00 мск). Но в связи с приближением мощного тайфуна "Лан" голосование примерно на 16 тысячах участках, в основном в южных районах страны, может завершиться раньше.

Основная борьба развернется между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" и двумя оппозиционными силами — Партией надежды и Конституционно-демократической партией.

Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов японскими СМИ, Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, и ее традиционный партнер по правительственной коалиции — "Комэйто" — могут рассчитывать примерно на две трети депутатских мандатов. Этого достаточно для проведения любого законопроекта, поскольку позволяет преодолеть вето верхней палаты.

Партия надежды получит 57 мест, на которые рассчитывала в начале предвыборной гонки, или немногим меньше, предрекают данные опросов. Конституционно-демократической партии прочат около 50 мест.

Наблюдатели отмечают повышенный интерес общественности к нынешним выборам. Согласно опросам, интерес к выборам испытывают 77,6% респондентов. Это на 6,9 пункта выше, чем на предыдущих выборах 2014 года. Подтверждением интереса являются и данные по проголосовавшим досрочно: их в полтора раза больше, чем в 2014 году — более 4 миллионов человек.