МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава ЦРУ Майкл Помпео рассказал, как поведет себя ведомство, если лидер КНДР Ким Чен Ын "внезапно умрет". Слова Помпео передает South China Morning Post.

"Что касается Ким Чен Ына, то учитывая историю ЦРУ, если он исчезнет, я просто не буду об этом говорить", — заявил директор ЦРУ, отвечая на вопрос о том, что будет, если северокорейского лидера ликвидируют.

Глава Центрального разведуправления также рассказал, как поменяется организация и ее задачи.

"Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством", — добавил Помпео.

Ранее директор ЦРУ заявил, что США нужно быть готовыми к ракетному удару КНДР, однако не смог объяснить, как страна намерена предотвратить "последний шаг".

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

В сентябре КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которая, по оценкам специалистов из Японии и Южной Кореи, может обладать мощностью в 160 килотонн — в десять раз больше, чем атомные бомбы. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения маневров в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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