Трамп заявил, что Facebook на президентских выборах поддерживал Клинтон

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Facebook на президентских выборах-2016 поддерживал его соперницу Хиллари Клинтон, а не его.

"Жуликоватая Хиллари Клинтон потратила на президентские выборы на сотни миллионов долларов больше, чем я. Facebook был на ее стороне, а не на моей!" — написал Трамп в Twitter

"Постоянно слышу о "незначительных" суммах, потраченных на рекламу в Facebook. А как насчёт миллиардов долларов, (потраченных) на фейковые новости CNN, ABC, NBC и CBS?" — продолжил Трамп, который давно враждуют с ведущими американскими телеканалами.

О какой именно рекламе в Facebook идёт речь, Трамп не уточнил.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергли как в Кремле, так и в Белом доме. Сами компании соцсетей заявляют о некоей подозрительной активности перед выборами, но Россию в этой связи не упоминают.