ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Американский телеведущий Билл О'Рейли заплатил в январе 32 миллиона долларов за молчание предполагаемой жертве его сексуальных домогательств, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Всего, по данным газеты, О'Рейли или телеканал Fox News, на котором он работал, не менее шести раз платили компенсации по делам о домогательствах. Сразу после очередного урегулирования обвинений Fox News продлил контракт с О'Рейли на четыре года, обязавшись платить ему по 25 миллионов долларов в год. В апреле его уволили по подозрению в приставаниях.

Сделка на 32 миллиона долларов, о которой ранее не было известно, была, как и остальные, заключена в формате досудебного соглашения, пишет New York Times. В этом случае истцу выплачивается денежная компенсация в обмен на отказ от претензий, что позволяет избежать судебного процесса и огласки обвинений.

Ранее сообщалось, что еще один иск такого рода в отношении О'Рейли обошелся Fox News в 17 миллионов долларов. Кроме того, в 2016 году по обвинению в домогательствах лишился своего поста основатель и бессменный руководитель телеканала Роджер Эйлс, который вскоре скончался.

Новая публикация об О'Рейли совпала по времени с обвинениями в адрес других видных фигур шоу-бизнеса. Актер Билл Косби находится под судом за домогательства — всего в приставаниях и насилии его обвинили десятки женщин. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштайн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.