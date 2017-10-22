ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Американский телеведущий Билл О'Рейли заплатил в январе 32 миллиона долларов за молчание предполагаемой жертве его сексуальных домогательств, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
Сделка на 32 миллиона долларов, о которой ранее не было известно, была, как и остальные, заключена в формате досудебного соглашения, пишет New York Times. В этом случае истцу выплачивается денежная компенсация в обмен на отказ от претензий, что позволяет избежать судебного процесса и огласки обвинений.
Новая публикация об О'Рейли совпала по времени с обвинениями в адрес других видных фигур шоу-бизнеса. Актер Билл Косби находится под судом за домогательства — всего в приставаниях и насилии его обвинили десятки женщин. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштайн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.