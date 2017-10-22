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В мире

Пучдемон обвинил короля Испании в поддержке агрессии против прав Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (537)
00:1222.10.2017
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© AFP 2017 / Lluis GeneГлава Женералитета Карлес Пучдемон. Архивное фотоГлава Женералитета Карлес Пучдемон. Архивное фото
© AFP 2017 / Lluis Gene

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что агрессивная политика ограничения прав автономного сообщества осуществляется при поддержке испанского короля Фелипе IV.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство решило применить 155-ю статью конституции, чтобы распустить женералитет и объявить новые выборы в региональный парламент. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

"Не впервые каталонские институты подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля, чтобы ослабить, дезориентировать или прямо подавить их", — заявил Пучдемон в субботу вечером, комментируя ситуацию в Каталонии после референдума о независимости.

Накануне монарх заявил, что Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории и фактически поддержал применение 155-й статьи.

"Каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, они становились все более сильными и решительными, добиваясь все более высокого уровня самоуправления", — отметил Пучдемон.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и конституционный суд признали незаконным. После этого глава регионального правительства Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) — достаточное основание для провозглашения независимости, но предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом. Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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integral5
Бла бла бла... упустил свой шанс, слабак. Теперь тебе уже пора активно мониторить рынок хрущевок в Ростове.
00:39
22.10.2017
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