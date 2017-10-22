Пучдемон обвинил короля Испании в поддержке агрессии против прав Каталонии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что агрессивная политика ограничения прав автономного сообщества осуществляется при поддержке испанского короля Фелипе IV.
"Не впервые каталонские институты подвергаются атакам со стороны государства при поддержке короля, чтобы ослабить, дезориентировать или прямо подавить их", — заявил Пучдемон в субботу вечером, комментируя ситуацию в Каталонии после референдума о независимости.
Накануне монарх заявил, что Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории и фактически поддержал применение 155-й статьи.
"Каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, они становились все более сильными и решительными, добиваясь все более высокого уровня самоуправления", — отметил Пучдемон.