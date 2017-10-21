СМИ сообщили результаты парламентских выборов в Чехии

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Представители 9 партий и движений избраны в нижнюю палату чешского парламента по итогам выборов, проходивших в пятницу и субботу, сообщает пражский портал Novinky.

По его данным, в выборах приняло участие 5,06 миллиона избирателей, то есть 60,84% от общего числа зарегистрированных.

"После окончательного подсчета голосов на всех избирательных участках подтверждена победа на выборах в нижнюю палату парламента республики движения ANO, получившего 29,64% голосов избирателей. Далее следуют Гражданская демократическая партия (11,32% голосов), Пиратская партия (10,79%), движение "Свобода и прямая демократия" (10,64%), коммунисты (7,76%), социал-демократы (7,27%), демохристиане (5,8%), движение ТОР 09 (5,31%) и движение "Старосты и независимые" (5,18%)", — говорится в сообщении.

Лидеры большинства партий и движений уже заявили о своей готовности начать с понедельника переговоры о создании коалиций. Президент республики Милош Земан ранее сообщил, что намерен с 28 октября провести встречи с лидерами всех партий и движений, которые войдут в новый состав парламента, а на межпартийные переговоры о коалиции готов им предоставить максимально отпущенный для этого законом срок в 30 дней.