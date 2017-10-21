Глава Каталонии призвал парламент обсудить ответные меры против Мадрида

МАДРИД, 21 окт – РИА Новости. Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал созвать заседание парламента автономного сообщества, чтобы обсудить меры, которые можно предпринять в ответ на решение Мадрида применить 155-ю статью конституции.

"Прошу парламент назначить пленарное заседание, чтобы обсудить попытку ликвидировать самоуправление и демократию, и действовать в соответствии", — заявил Пучдемон в телеобращении.

По его словам, "над каталонским народом нависла угроза", и надо защищать "институты мирно и цивилизованно".

Действия Мадрида в отношении Каталонии он назвал "нападением на демократию", которое открывает "двери злоупотреблениям в других местах". Премьер-министр Испании Мариано Рахой, по словам Пучдемона, "аннулирует в кабинетах все то, что каталонцы решили на выборах".

"Мы верим в то, что делаем, так как верим в демократическую Европу, которая должна защищать каждого из нас", — заявил Пучдемон.

В субботу правительство Испании на экстренном заседании решило применить 155-ю статью конституции, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии.

Кабинет министров предлагает, среди прочего, отстранить от должностей главу женералитета Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса, а также советников женералитета. Их функции на себя возьмут представители испанского кабинета министров. Кроме того, Мадрид предлагает провести досрочные выборы в каталонский парламент в течение шести месяцев.

Это решение должен еще утвердить Сенат, заседание которого намечено на 27 октября.