Глава Каталонии назвал действия Мадрида "атакой против демократии"

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон назвал действия властей Испании атакой против демократии.

Глава каталонского правительства выступил со специальным обращением по телевидению. Пучдемон заявил, что "происходящее в Каталонии является нападением на демократию", и добавил, что "эти события открывают двери злоупотреблениям в других местах".

По его словам, премьер-министр Испании Мариано Рахой "аннулирует в кабинетах все то, что каталонцы решили на выборах".

В субботу утром Совет министров Испании на экстренном заседании решил применить 155-ю статью конституции, которая позволяет центральным властям приостановить автономный статус Каталонии. Это решение должен еще утвердить Сенат, заседание которого намечено на 27 октября.

Премьер Мариано Рахой пояснил, что речь идет прежде всего об отстранении от власти каталонского правительства. Некоторые его функции возьмет на себя Мадрид. Также будут ограничены полномочия парламента Каталонии. Досрочные выборы в парламент предполагается провести в течение шести месяцев.