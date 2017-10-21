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Участники протестов у здания Рады выдвинули Порошенко новые требования

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2017 (340)
22:0821.10.2017
(обновлено: 22:13 21.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерУчастники протеста у Верховной Рады в Киеве. 20 октября 2017Участники протеста у Верховной Рады в Киеве. 20 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Участники протестов у здания Верховной рады выдвинули президенту Украины Петру Порошенко новые требования, передает корреспондент РИА Новости.

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Активисты потребовали, чтобы глава государства в течение пяти рабочих дней внес на рассмотрение парламента закон об импичменте.
"Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа", — обратился к Порошенко выступавший на вече боец батальона "Донбасс" с позывным Катана.

Демонстранты также заявили, что президент должен внести в Раду законопроект об антикоррупционном суде, и напомнили ему о судьбе румынского лидера Николая Чаушеску.

"Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску", — заключил Катана.

"Спасти" за 70 дней

Помимо ультиматумов президенту Украины, участники митинга строили планы "спасения" страны. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили установил на площади Конституции проектор и представил на стене Рады так называемый "План спасения Украины за 70 дней".

Ситуация в Киеве, Украина. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко и Аваков поскандалили из-за палаток у Рады, сообщили СМИ
Политик предложил принять ряд новых законов, в частности, об импичменте, об олигархах, о выборах депутатов и о "праве граждан на вооруженную защиту". По его словам, на Украине необходимо "отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы".

Как передает корреспондент РИА Новости, собравшиеся на презентации люди с одобрением приветствовали каждое предложение Саакашвили.

Разделение протеста

Внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста у здания Верховной рады Украины разделилась на военный и гражданский секторы. Он отметил, что участники митинга не собираются уходить и будут продолжать протестовать до выполнения их требований.

Пострадавший во время митинга в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Большинство активистов переместили свои палатки в Мариинский парк, расположенный неподалеку от здания украинского парламента. В палатках на улице Грушевского возле Рады остались в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальонов "Донбасс" и "Айдар".
В палаточном городке на улице Грушевского соорудили небольшую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе. В вече в основном участвуют участие люди в камуфляже с шевронами батальона "Донбасс".

В субботу полиция Киева задержала мужчину, пытавшегося пронести на акцию протеста оружие. "У злоумышленника изъяли винтовку с оптическим прицелом, пистолет и нож", — рассказали в правоохранительных органах.

Палаточный городок у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Большинство протестующих у здания Рады перешли в Мариинский парк
Мужчину доставили в управление для установления личности, так как он не стал называть свое имя и не объяснил, зачем нес на митинг огнестрельное оружие. Начальник столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что задержанный приехал из Одесской области, а оружие купил в Одессе. По его словам, у мужчины при себе были патроны к пистолету и радиостанция.

Прощупывают почву

Полпред самопровозглашенной ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин выразил мнение, что протесты в украинской столицы связаны с "прощупыванием почвы" для последующей смены власти.

"Порошенко себя изжил, Порошенко является недоговороспособным по своим обязательствам не только с нами, но и со странами Европы, Запада. Я бы не исключал какого-то вывода новых персонажей на (политическую) сцену", — отметил Пушилин.

По его словам, демонстрации в Киеве нацелены также на то, чтобы отвлечь внимание украинцев от тяжелой ситуации в стране.

Долгоиграющий протест

Сотрудники правоохранительных органов у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Андрей Лубенский
СМИ сообщили о готовности "Правого сектора"* штурмовать здание Рады
Митинг у здания Рады начался еще во вторник, когда несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций пришли к зданию парламента. Они выступают за отмену депутатской неприкосновенности, внесение изменений в избирательное законодательство, а также создание антикоррупционного суда.

Рада приступила к выполнению некоторых требований в четверг. Депутаты, в частности, отправили на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене неприкосновенности и начали рассмотрение избирательного законодательства. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что берут на себя ответственность за дальнейшую организацию протестов у Верховной рады.

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