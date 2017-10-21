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Правительство Испании выступило за досрочные выборы в Каталонии

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (531)
22:0121.10.2017
(обновлено: 22:03 21.10.2017)
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фотоУчастники акции в защиту единства Испании в Барселоне. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Правительство Испании объявило о намерении ввести в действие 155-ю статью Конституции, которая предусматривает приостановку автономии Каталонии в тех случаях, когда власти региона нарушают законодательство и угрожают интересам страны.

Участники митинга в поддержку референдума за независимость Каталонии в Бильбао, Испания
© REUTERS / Vincent West
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"Правительство вынуждено было применить статью 155. Но это не было ни нашим желанием, ни нашим намерением. И никогда не было", — сказал заявил премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного заседания кабинета министров.

По его словам, автономия и самоуправление Каталонии пока не приостанавливаются. Однако Мадрид распустит правительство региона — "людей, которые поставили это самоуправление за рамки закона, конституции и статута Каталонии", отметил Рахой.

Он пояснил, что министры испанского кабинета возьмут на себя функции членов женералитета "на время, пока будет длиться чрезвычайная ситуация".

Парламент региона распущен пока не будет, но его функции ограничат. Он продолжит выполнять "представительские функции", однако "не сможет предлагать кандидата на пост председателя женералитета".

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Кабинет министров обратится в сенат за разрешением на отстранение председателя, вице-председателя и советников женералитета. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября. Мадрид также готов предложить главе женералитета Карлесу Пучдемону представить свои аргументы. На обращение к сенату у него есть три дня.

Кроме того, меры коснутся руководства государственных СМИ Каталонии — применение статьи 155 конституции повлечет за собой возможность центральных властей увольнять или назначать ответственных лиц телеканала TV3 и радиостанции Catalunya Ràdio. Телеканал TV3 уже отверг решение правительства Испании, назвав его "прямой, недостойной и бесстыдной атакой на свободу слова и информации".

Рахой отметил, что этот шаг Мадрида нацелен на то, чтобы вернуться в рамки закона, восстановить коммуникацию Каталонии с правительством Испании, продолжить восстановление экономики региона, которая, по его словам, находится под угрозой, и провести досрочные выборы.

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© AFP 2017 / Timothy A. Clary
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Премьер подчеркнул, что выборы состоятся после того, как нормализуется ситуация. "Срок — шесть месяцев, это максимум", — сказал он.

"Атака на Каталонию"

Генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марта Паскаль в своем микроблоге выразила возмущение решением испанских властей. По ее словам, правительство утверждало, что не хочет независимости региона, но именно его действия привели к тому, что каталонцы захотели отделиться.

"Власти Испании говорят, что не хотят независимости Каталонии, и сегодня сами обрели независимость от каталонского народа, совершив худшую атаку против него за последние столетия", — написала она в Twitter.

Генсек партии "Левые республиканцы Каталонии" Марта Ровира призвала ускорить строительство Каталонской республики. По ее мнению, это единственная мера по "восстановлению граждан в их правах". Применение 155 статьи конституции она назвала мерой "абсолютно исключительной и неоправданной", так как этот шаг, по ее словам, "обезглавливает правительство, избранное гражданами".

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© AFP 2017 / Fabio Bucciarelli
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Бывший глава женералитета Артур Мас заявил, что в Каталонии "много людей, которые будут защищать самоуправление и демократию".

Накануне заседания испанского кабмина хакерская группа Anonymus атаковала сайт Конституционного суда и парализовала его работу. Активисты развернули целую кампанию кибератак в поддержку независимости региона под названием "Операция Каталония" (OpCatalunya) или "Свободу Каталонии" (FreeCatalunya).

Митинг в Барселоне

В субботу в столице Каталонии прошла многотысячная манифестация с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара — лидеров каталонских националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultura.

Девушки в флагах Испании и Каталонии во время демонстрации в Барселоне. 3 октября 2017
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Санчес и Куишар призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться во время массовых акций протеста против обысков в совете по экономике Каталонии в Барселоне.

"Сегодня здесь, в Барселоне, звучит крик нашей свободы, нашей приверженности 1 октября", — заявила генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии Марта Паскаль.

По данным полиции, в демонстрации приняли участие около 450 тысяч человек.

Референдум о независимости

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании высказались 90 процентов участников плебисцита, при этом явка составила 43 процента. Как заявил Пучдемон, результаты волеизъявления каталонцев дают основание для провозглашения независимости. Однако он предложил каталонскому парламенту заморозить этот процесс, пока идут переговоры с Мадридом.

Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне.
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Центральные власти и Конституционный суд сочли референдум незаконным. Правительство Испании потребовало, чтобы женералитет окончательно определился, провозглашена ли независимость, однако послание Пучдемона к властям не внесло ясности. Глава Каталонии заявил, что провозглашение независимости отложено, но если Мадрид не пойдет на диалог, то каталонский парламент проголосует за отделение от Испании.

Генеральная прокуратура Испании подготовила иск против председателя женералитета Карлеса Пучдемона на случай, если он объявит о независимости Каталонии, сообщает испанское издание El Mundo.

В иске, который могут предъявить главе автономии, подобный шаг рассматривается как подстрекательство к мятежу. Согласно Уголовному кодексу Испании, эта статья предусматривает наказание вплоть до 30 лет лишения свободы.

Противостояние Мадрида и Барселоны
Противостояние Мадрида и Барселоны

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