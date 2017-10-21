Явка на местных выборах в Грузии составила почти 46%

На избирательном участке во время местных выборов в Тбилиси, Грузия. 21 октября 2017

На избирательном участке во время местных выборов в Тбилиси, Грузия. 21 октября 2017

ТБИЛИСИ, 21 окт — РИА Новости. Явка на прошедших в субботу местных выборах в Грузии составила 45,64%, сообщила спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Анна Микеладзе на брифинге.

"Согласно предварительным данным, явка на местных выборах в масштабах всей страны составила 45,64% избирателей, а в Тбилиси — 43,4%. Во время местных выборов 2014 года явка избирателей составила 43,31%",- заявила спикер ЦИК.

В субботу в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Граждане Грузии выбирали 64 мэра городов и районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло). Всего право голоса имели 3 миллионов 440 тысяч 123 избирателей.

На должность мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов.

Голосование в масштабах всей страны завершилось в 20.00 по местному времени (19.00 мск). Первые официальные данные ЦИК о результатах выборов станут известны в ночь на воскресенье. Согласно данным exit poll компании Edison research, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе набрал 54% голосов избирателей, кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили — 15%, а независимый кандидат Алеко Елисашвили — 14% голосов.

Результаты exit poll также свидетельствуют о том, что в Тбилисский сакребуло попали представители сразу четырёх партий по пропорциональной системе – "Грузинская мечта" (58% голосов), "Единое национальное движение" (16%), "Европейская Грузия" (9%) и "Альянс патриотов" (5%).

В городском сакребуло изберут 50 депутатов, половина будут избраны по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. В сакребуло попадут представители партий, набравших более 4% голосов, а по мажоритарной системе — те, кто наберет больше всего голосов.