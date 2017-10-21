Эксперт: боевиков, напавших на полицию в Египте, готовили за рубежом

КАИР, 21 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. Египет столкнулся с беспрецедентной по масштабу и качеству террористической атакой, которую провели подготовленные за рубежом боевики, заявил РИА Новости ведущий египетский эксперт по вооруженным экстремистским группировкам Ахмед Ата.

В пятницу сводный отряд МВД Египта из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов.

Однако по дороге к предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"Согласно данным сразу нескольких источников, в осуществлении нападения могли принимать участие боевики, подготовленные за пределами Египта, в частности, на сирийско-турецкой границе", — сказал Ахмед Ата.

По его словам, эта акция террористов отличается от всего того, что происходило раньше в Египте с тактической точки зрения, а также по оружию, применяемому в нападение.

"Это уже не партизанская война, когда боевик нападает, а затем тут же пытается скрыться, это боевые действия. На вооружении боевиков были не только РПГ (ручной противотанковый гранатомет — ред.), но и минометы", — добавил Ахмед Ата. Он пояснил, что силы безопасности попали в настоящую засаду, возможно при этом была допущена ошибка в оценке ситуации.

"Для такого противостояния полиции недостаточно, нужна армия", — добавил египетский эксперт. Он также не исключил, что подобные вылазки могут планироваться на уровне спецслужб недружественных Египту государств.

По мнению собеседника агентства, Египет остается излюбленной целью экстремистских группировок, которые хотят расшатать стабильность в стране, подорвать роль Каира в регионе, а также не допустить усиления армии и спецслужб.

МВД Египта подтвердило в субботу вечером гибель 16 сотрудников полиции в результате нападения в пустынном районе аль-Вахат к западу от Каира. Кроме того, 13 сотрудников МВД получили ранения. Также сообщается, что в ходе столкновений были убиты и ранены 15 боевиков.

Ранее ряд египетских СМИ сообщили со ссылкой на источники о гибели 58 силовиков.