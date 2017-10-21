Каталонский телеканал отказался подчиняться правительству Испании

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Каталонский телеканал TV3 отверг решение правительства Испании взять на себя выполнение функций правительства Каталонии в сфере СМИ после активизации 155-й статьи конституции, позволяющей приостановить каталонскую автономию, сообщает агентство EFE.

По информации агентства, профессиональный совет телеканала назвал это решение "прямой, недостойной и бесстыдной атакой на свободу слова и информации".

Как отмечает агентство, применение статьи 155 конституции повлечет за собой возможность центральных властей увольнять или назначать ответственных лиц телеканала TV3 и радиостанции Catalunya Ràdio.

Ранее сообщалось, что правительство Испании сможет взят на себя некоторые функции женералитета (правительства) Каталонии в связи с применением 155-й статьи конституции.

В опубликованном решении правительства Испании, принятом на экстренном заседании в субботу, отмечается, что центральные власти смогут давать прямые указания обязательного характера полиции Каталонии.

Мадрид также возьмет на себя выполнение функций правительства Каталонии, связанных с телекоммуникациями, электронными услугами и информационными технологиями, а также сможет принимать меры в экономической, финансовой, налоговой и бюджетной сферах.

В субботу утром Совет министров Испании собрался на экстренное совещание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил на пресс-конференции, что правительство решило применить 155-ю статью конституции. Данное решение должно быть окончательно утверждено Сенатом. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.