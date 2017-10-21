На выборах мэра Тбилиси определился лидер

ТБИЛИСИ, 21 окт – РИА Новости. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", бывший известный футболист и экс-министр энергетики Каха Каладзе лидирует с 54% голосов в борьбе за пост мэра Тбилиси на местных выборах, свидетельствуют данные exit poll компании Edison research.

"Согласно результатам exit poll, Каладзе получил 54% голосов избирателей, (кандидат оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал) Удумашвили — 15%", — сообщил "Рустави 2". ТВ сообщает, что это предварительные данные exit poll на 18.00 местного времени.

Компания провела опрос по заказу грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2". Исследование также было проведено в городе Кутаиси.

В субботу в Грузии состоялись выборы в местные органы самоуправления. Граждане Грузии выбирали 64 мэра городов и районов, а также депутатов 64 муниципальных законодательных органов (сакребуло).

На должность мэра Тбилиси претендовали 13 кандидатов.

Голосование в масштабах всей страны завершило в 20.00 местного времени (19.00 мск). Первые официальные данные ЦИК о результатах выборов станут известны в ночь на воскресенье.