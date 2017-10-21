Саакашвили представил у здания Рады план "спасения Украины за 70 дней"

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представляет свой "План спасения Украины за 70 дней", используя вместо экрана здание Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.

Политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представляет свою программу. Он транслирует слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять.

Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушают его программу.

В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.