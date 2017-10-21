В Мюнхене назвали число пострадавших от нападения мужчины с ножом

Полиция в районе Розенхаймерплац в Мюнхене, где мужчина с ножом напал на прохожих. 21 октября 2017

Полиция в районе Розенхаймерплац в Мюнхене, где мужчина с ножом напал на прохожих. 21 октября 2017

БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Восемь человек легко ранены в результате нападения с ножом в Мюнхене, указаний на террористический след нет, говорится в заявлении городской полиции.

Ранее в пресс-службе полиции Мюнхена сообщили РИА Новости, что вооруженный ножом мужчина в субботу напал на людей на нескольких улицах города. Преступник, предположительно, передвигался по городу на велосипеде. Позднее подозреваемый был задержан. Тогда сообщалось о четверых пострадавших.

"По последним данным, при этом легко пострадали восемь человек (семь получили резаные раны и один — удар кулаком)", — говорится в заявлении. Отмечается, что среди пострадавших — семь лиц мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет и женщина 44 лет.

По подозрению в преступлении задержан 33-летний немец. "В настоящий момент ничто не указывает на террористический след", — говорится в заявлении полиции. Ранее в полиции также исключили религиозный и политический мотивы.

Дальнейшим расследованием случившегося будет заниматься уголовная полиция Мюнхена.