Тайны 1963-го: Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать секретные документы, связанные с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.Twitter.
В следующий четверг, 26 октября, Национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи материалов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. В этот день истекает 25-летний срок, установленный законом об обнародовании этих документов, который президент Джордж Буш-старший подписал в 1992 году.
Однако источники в Белом доме ранее сообщили изданию Politico, что Трамп может заблокировать публикацию из-за опасений за безопасность страны.
Документы, о которых идет речь, в 1992 году были собраны в отдельный архив и должны были оставаться секретными еще 25 лет. Причем помимо документов 1960-1970 годов, касающихся убийства Кеннеди, в этот архив попали и материалы, относящиеся к 1990-м годам.
Именно эти бумаги, по сведениям источников Politico, могли стать препятствием для публикации. Их обнародование может поставить под удар национальную безопасность США, поскольку в них есть данные о последних американских разведывательных и правоохранительных операциях, отмечает издание.
Президент и его убийца
Джона Фицджеральда Кеннеди застрелили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Но споры по поводу того, действительно ли это было так, не прекращаются до сих пор.
Он хотел учиться в МГУ, но его отправили в Минск, где устроили токарем на радиозавод и дали квартиру. В 1961 году он познакомился с Мариной Прусаковой, на которой вскоре женился. В начале 1962-го у них родилась дочь, а к лету того же года Освальд с семьей покинул Советский Союз и вернулся в США.
На родине он стал активистом организации, поддерживавшей кубинскую революцию, снова пытался уехать в СССР, потом на Кубу. Рассылал угрозы в адрес ФБР и полиции.
После убийства Кеннеди Освальда арестовали, а два дня спустя владелец ночного клуба Джек Руби застрелил его в полицейском участке в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.
Версия советского перебежчика
Нынешним летом Национальный архив США уже рассекретил 3,8 тысячи документов ФБР и ЦРУ, касающихся убийства Джона Кеннеди. Общий объем опубликованных материалов составил 18 гигабайт, большая их часть оказалась связана с бывшим советским контрразведчиком Юрием Носенко, который перебежал на Запад 4 февраля 1964 года.
Среди этих материалов — многостраничные стенограммы допросов, объемистые заключения по ним сотрудников американских спецслужб и 35 часов аудиозаписей, сделанных в Женеве и Вашингтоне.
Из-за его предательства многие сотрудники КГБ были отозваны из зарубежных командировок и стали невыездными.
Носенко утверждал, что, будучи офицером КГБ, вел дело Освальда, пока тот жил в СССР.
"Я чувствую, что мог бы остановить Освальда", — цитируются слова Носенко в одном из документов.
В другом документе говорится, что бывший агент КГБ утверждал, что в конгрессе США работают люди советских спецслужб.
По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майора запаса Александра Михайлова, Носенко набивал себе цену, утверждая, что мог предотвратить гибель Кеннеди.
"Я знаю людей, которые встречались с Освальдом в период его пребывания в Советском Союзе. Думаю, что Носенко не выходил за круг тех вопросов, которые решались непосредственно на территории СССР с Освальдом, который тогда не представлял никакой ценности", — заявил РИА Новости Михайлов.
По его словам, "любой предатель всегда пытается напоминать о себе для того, чтобы набить себе цену и объяснить свои возможности какими-то нереальными делами". "Наши спецслужбы больше по инерции вели с Освальдом общение. Так что Носенко просто набивал себе цену, рассказывая о том, что он что-то мог", — сказал генерал.
Михайлов добавил, что "в период пребывания Освальда в СССР вряд ли можно было допустить, что этот человек совершит покушение на президента США".