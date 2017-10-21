Тайны 1963-го: Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать секретные документы, связанные с убийством 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

"При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были длительное время заблокированы", — написал американский лидер в Twitter

В следующий четверг, 26 октября, Национальный архив должен рассекретить около 3,1 тысячи материалов ЦРУ и ФБР о трагедии 1963 года. В этот день истекает 25-летний срок, установленный законом об обнародовании этих документов, который президент Джордж Буш-старший подписал в 1992 году.

Однако источники в Белом доме ранее сообщили изданию Politico, что Трамп может заблокировать публикацию из-за опасений за безопасность страны.

Документы, о которых идет речь, в 1992 году были собраны в отдельный архив и должны были оставаться секретными еще 25 лет. Причем помимо документов 1960-1970 годов, касающихся убийства Кеннеди, в этот архив попали и материалы, относящиеся к 1990-м годам.

Именно эти бумаги, по сведениям источников Politico, могли стать препятствием для публикации. Их обнародование может поставить под удар национальную безопасность США, поскольку в них есть данные о последних американских разведывательных и правоохранительных операциях, отмечает издание.

Президент и его убийца

Джона Фицджеральда Кеннеди застрелили в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Но споры по поводу того, действительно ли это было так, не прекращаются до сих пор.

В истории Освальда много загадочного. В юности он объявил себя марксистом, во время службы в морской пехоте трижды попадал под трибунал, в 1959 году, в возрасте 19 лет, приехал в СССР и заявил, что хочет получить советское гражданство. Гражданства ему не дали, из-за чего Освальд пытался покончить с собой, после чего его поместили в психиатрическую больницу.

Он хотел учиться в МГУ, но его отправили в Минск, где устроили токарем на радиозавод и дали квартиру. В 1961 году он познакомился с Мариной Прусаковой, на которой вскоре женился. В начале 1962-го у них родилась дочь, а к лету того же года Освальд с семьей покинул Советский Союз и вернулся в США.

На родине он стал активистом организации, поддерживавшей кубинскую революцию, снова пытался уехать в СССР, потом на Кубу. Рассылал угрозы в адрес ФБР и полиции.

После убийства Кеннеди Освальда арестовали, а два дня спустя владелец ночного клуба Джек Руби застрелил его в полицейском участке в тот момент, когда его вывели для отправки в федеральную тюрьму.

Версия советского перебежчика

Нынешним летом Национальный архив США уже рассекретил 3,8 тысячи документов ФБР и ЦРУ, касающихся убийства Джона Кеннеди. Общий объем опубликованных материалов составил 18 гигабайт, большая их часть оказалась связана с бывшим советским контрразведчиком Юрием Носенко, который перебежал на Запад 4 февраля 1964 года.

Среди этих материалов — многостраничные стенограммы допросов, объемистые заключения по ним сотрудников американских спецслужб и 35 часов аудиозаписей, сделанных в Женеве и Вашингтоне.

Носенко был сыном министра судостроения, закончил МГИМО и устроился на службу в органы госбезопасности СССР. В 1964 году, во время командировки в Женеву, он попросил защиты у ЦРУ, с которым сотрудничал уже несколько лет, и бежал в США. В 2008 году он умер в Соединенных Штатах в возрасте 80 лет.

Из-за его предательства многие сотрудники КГБ были отозваны из зарубежных командировок и стали невыездными.

Носенко утверждал, что, будучи офицером КГБ, вел дело Освальда, пока тот жил в СССР.

"Я чувствую, что мог бы остановить Освальда", — цитируются слова Носенко в одном из документов.

В другом документе говорится, что бывший агент КГБ утверждал, что в конгрессе США работают люди советских спецслужб.

По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике России, генерал-майора запаса Александра Михайлова, Носенко набивал себе цену, утверждая, что мог предотвратить гибель Кеннеди.

"Я знаю людей, которые встречались с Освальдом в период его пребывания в Советском Союзе. Думаю, что Носенко не выходил за круг тех вопросов, которые решались непосредственно на территории СССР с Освальдом, который тогда не представлял никакой ценности", — заявил РИА Новости Михайлов.

По его словам, "любой предатель всегда пытается напоминать о себе для того, чтобы набить себе цену и объяснить свои возможности какими-то нереальными делами". "Наши спецслужбы больше по инерции вели с Освальдом общение. Так что Носенко просто набивал себе цену, рассказывая о том, что он что-то мог", — сказал генерал.

Михайлов добавил, что "в период пребывания Освальда в СССР вряд ли можно было допустить, что этот человек совершит покушение на президента США".