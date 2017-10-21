МИД России о возможном посредничестве между США и КНДР: всегда рады помочь

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Москва всегда готова помочь отношениям между Вашингтоном и Пхеньяном, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

"Мы всегда готовы помочь, конечно", — заявил Бурмистров журналистам, отвечая на вопрос о возможности РФ выступить посредником между Вашингтоном и Пхеньяном.

В последнее время противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось на фоне военных учений США и Южной Кореи, направленных на отработку удара по КНДР в случае войны. В Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.