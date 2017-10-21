Протестующие у Рады выдвинули Порошенко ультиматум

Бойцы батальона Донбасс во время митинга у здания Верховной рады Украины

Бойцы батальона Донбасс во время митинга у здания Верховной рады Украины

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины начали вече, в котором принимают участие несколько сотен человек, они выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады.

"Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко — в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа",- заявил в субботу в ходе вече боец батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

Он также сказал, что протестующие требуют от президента внесения в парламент законопроекта об антикоррупционном суде.

"Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску", — заявил "Катана".

Протестующие соорудили в палаточном городке на улице Грушевского возле украинского парламента небольшую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе. В основном в вече принимают участие люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс".

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.

Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.