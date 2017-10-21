В Киеве задержали главу "Организации украинских националистов"

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Полицейские задержали в Киеве руководителя "Организации украинских националистов" (ОУН) Николая Коханивского, сообщила в субботу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, сообщение о драке со стрельбой в Святошинском районе Киева поступило в 16.50 (совпадает с мск). На место выехали полицейские, они установили, что там находился Коханивский с женой.

"У него возник словесный конфликт с неизвестным, во время которого руководитель добровольческого движения ОУН (вероятно, из устройства для отстрела резиновых пуль) сделал несколько выстрелов в незнакомца. В результате у пострадавшего… осязательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта", — говорится в сообщении.

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы, на месте обнаружили пистолет ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года подписал закон, который предоставляет организациям ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия) статус "борцов за независимость" Украины и право ее участникам на соцгарантии. Москва это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и заявив, "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне".

Героизация УПА и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.