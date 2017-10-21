МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. В Барселоне началась манифестация в поддержку задержанных лидеров националистических организаций.

Мероприятие проходит с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, лидеров организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. В акции участвуют глава правительства Каталонии, мэр Барселоны и ряд представителей женералитета.

По данным полиции, на демонстрацию вышли около 450 тысяч человек.

Мэр Барселоны Ада Колау ранее призвала всех несогласных с решением правительства Испании выйти на улицы города, чтобы "защитить то, что нас объединяет: права, свободы и каталонское самоуправление".

Генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марта Паскаль во время выступления на манифестации осудила решение Мадрида распустить правительство Каталонии и назвала его варварством.

"Чего Мадрид не понял, это то, что есть много людей, которые будут защищать самоуправление и демократию… Политическая близорукость в Мадриде огромна: когда им предложили диалог, они ответили отсрочкой, а когда мы хотели голосовать, они ответили дубинкой", — заявил бывший глава женералитета Артур Мас.