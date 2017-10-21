МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. В Барселоне началась манифестация в поддержку задержанных лидеров националистических организаций.
По данным полиции, на демонстрацию вышли около 450 тысяч человек.
Мэр Барселоны Ада Колау ранее призвала всех несогласных с решением правительства Испании выйти на улицы города, чтобы "защитить то, что нас объединяет: права, свободы и каталонское самоуправление".
Big pro-#independence #demonstration #NOW in #Barcelona for freedom of #politicalPrisoners & against the suspension of autonomy. #Catalonia pic.twitter.com/gCYKLHq5v4— Jim (@jimcat1111) 21 октября 2017 г.
Генеральный координатор Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) Марта Паскаль во время выступления на манифестации осудила решение Мадрида распустить правительство Каталонии и назвала его варварством.
"Чего Мадрид не понял, это то, что есть много людей, которые будут защищать самоуправление и демократию… Политическая близорукость в Мадриде огромна: когда им предложили диалог, они ответили отсрочкой, а когда мы хотели голосовать, они ответили дубинкой", — заявил бывший глава женералитета Артур Мас.