Мэр Барселоны призвала выйти на улицы несогласных с решением Мадрида

МАДРИД, 21 окт — РИА Новости. Мэр Барселоны Ада Колау призвала выйти на улицы для защиты своих прав и свобод после решения Совета министров Испании о применении статьи 155, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии.

"Сегодня мы встретимся на улицах, чтобы защитить то, что нас объединяет: права, свободы и каталонское самоуправление", — написала Колау на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее Колау уже отметила, что "Рахой приостановил самоуправление Каталонии, за которое многие сражались", а также добавила, что это решение является "серьезной атакой на права и свободы всех граждан, которые находятся и здесь, и там".

В 17.00 в Барселоне планируется манифестация с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural.

В субботу Совет министров Испании принял решение применить статью 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить автономный статус Каталонии. По итогам заседания глава испанского правительства Мариано Рахой заявил, что "применять статью, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, не было желанием и намерением правительства Испании". Он также добавил, что в Каталонии "не ограничивается автономия, но отстраняется правительство, которое вышло за рамки закона". По словам главы испанского правительства, кабмин Испании попросит Сенат дать разрешение отстранить от занимаемых должностей председателя правительства Каталонии, вице-председателя и остальных советников. Рахой также объявил целью проведение выборов в Каталонии, "как только мы вернемся к нормальной ситуации".

Первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и Конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями. Правительство Испании требует от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.