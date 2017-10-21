Главе Каталонии дали три дня на обращение к Сенату

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон со вторника по четверг на следующей неделе сможет обратиться к Сенату для изложения своих аргументов по поводу применения мер, содержащихся в статье 155 конституции Испании, которая позволяет приостановить каталонскую автономию.

Как сообщает агентство EFE , решение об этом принял президиум верхней палаты испанского парламента.

В субботу утром Совет министров Испании собрался на экстренное совещание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил на пресс-конференции, что правительство решило применить 155-ю статью конституции. Это решение должен окончательно утвердить Сенат. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября.

Рахой пояснил, что меры по разрешению каталонского кризиса не включают приостановку самоуправления Каталонии. Мадрид предложил отстранить от должностей главу женералитета автономии, его зама и советников, а также провести досрочные выборы в региональный парламент в течение шести месяцев.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и конституционный суд страны признали незаконным. После этого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% участников поддержали независимость при явке 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости. При этом он предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом.

Правительство Испании потребовало от женералитета дать ясный ответ, провозглашена ли независимость.