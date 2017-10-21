Талибы* взяли ответственность за взрыв в Кабуле, сообщили СМИ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан*" взяло ответственность за взрыв неподалеку от военной академии в Кабуле, в результате которого погибли 15 ее слушателей и 4 получили ранения, передает телеканал 1TV News.
Действующая в Афганистане миссия НАТО "Решительная поддержка" назвала атаку "нападением на будущее Афганистана и национальных сил безопасности и обороны страны", отметив, что нападение свидетельствует об отчаянии боевиков и их неспособности одержать победу над афганскими силами на поле боя.
*Запрещенная в России террористическая организация