На выборах в парламент Чехии лидирует движение ANO

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. После подсчета половины голосов избирателей на выборах в нижнюю палату парламента Чехии уверенно лидирует центристское движение ANO, набравшее 31%, следом идут движение "Свобода и прямая демократия" (СПД) – 11,3% и Гражданская демократическая партия (ГДП) – 10,2% голосов, явка избирателей составила 59%, сообщило республиканское ТВ.

"После подсчета голосов преимущественно в небольших населенных пунктах страны оправдываются прогнозы об уверенной победе движения ANO, возглавляемого миллиардером Андреем Бабишем. Успех имеющего протестную программу движения СПД и правой ГДП представляет большую неожиданность, как и явный провал находившихся до сих пор у власти социал-демократов, у которых пока всего 7,6% голосов", — говорится в сообщении.

Также неожиданным является и слабый результат коммунистов с 8,5% голосов. Наоборот, поддержанная, в основном, голосами молодежи Пиратская партия подтверждает ожидания — у нее 9,8% голосов.

С нынешним результатом 31,5% набранных голосов движение ANO может претендовать на 84 из 200 мест в новом составе нижней палаты парламента. Однако ему весьма непросто будет договориться о возможной коалиции, поскольку лидеры большинства партий и движений дистанцировались от сотрудничества с Бабишем, обвиненным полицией в начале октября в мошенничестве с получением субсидии ЕС для одной из своих фирм. Сам Бабиш не скрывает своего намерения возглавить новый кабинет.