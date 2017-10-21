Мадрид возьмет на себя некоторые функции правительства Каталонии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Правительство Испании возьмет на себя некоторые функции женералитета (правительства) Каталонии в связи с применением 155-й статьи конституции, которая позволяет приостановить каталонскую автономию, сообщается в правительственном документе, распространенном телеканалом RTVE.

В опубликованном решении правительства Испании, принятом на экстренном заседании в субботу, отмечается, что центральные власти смогут давать прямые указания обязательного характера полиции Каталонии. "В случае необходимости члены полиции Каталонии Mossos d'Esquadra будут заменены на сотрудников испанских сил безопасности", — также сообщается в документе.

Мадрид также возьмет на себя выполнение функций правительства Каталонии, связанных с телекоммуникациями, электронными услугами и информационными технологиями.

Помимо этого, испанское правительство примет меры в экономической, финансовой, налоговой и бюджетной сферах "на благо общих интересов", чтобы гарантировать финансовую и бюджетную стабильность Каталонии и предотвратить поступление средств на деятельность и цели "сепаратистских процессов" в регионе.

Сообщается, что Мадрид будет каждые два месяца представлять Сенату данные о выполнении мер, содержащихся в документе.

В субботу утром Совет министров Испании собрался на экстренное совещание, в рамках которого рассмотрел возможность применения 155-й статьи конституции страны, с помощью которой центральные власти могут приостановить автономный статус Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил на пресс-конференции, что правительство решило применить 155-ю статью конституции. Данное решение должно быть окончательно утверждено Сенатом. Заседание верхней палаты испанского парламента намечено на 27 октября.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который был признан незаконным испанскими властями и конституционным судом страны.

После этого глава правительства автономного сообщества Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка при этом составила 43%) являются достаточным основанием для провозглашения независимости, однако предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с испанскими властями.

Правительство Испании потребовало от женералитета дать четкий ответ, провозглашена ли независимость.