МВД Египта подтвердило гибель 16 полицейских после нападения террористов

КАИР, 21 окт — РИА Новости, Надим Зуауи. МВД Египта подтвердило гибель 16 сотрудников полиции в результате нападения в пустынном районе эль-Вахат к западу от Каира, говорится в опубликованном в субботу заявлении МВД Египта.

Ранее ряд египетских СМИ сообщил со ссылкой на источники о гибели 58 сотрудников МВД.

"Среди погибших — 11 офицеров, четверо рядовых и один сержант", — говорится в заявлении министерства. Кроме того, продолжаются поиски одного офицера из управления безопасности Гизы.

Сообщается также, что 13 сотрудников МВД получили ранения, среди них — четыре офицера.

МВД Египта указывает, что в ходе столкновений были убиты и ранены 15 боевиков.

В пятницу сводный отряд полиции из представителей сил общей безопасности, уголовного сыска и сил специального назначения проводили операцию по обезвреживанию террористической ячейки, скрывавшейся в пустынном районе эль-Вахат. Эти боевики подозревались в подготовке терактов. Однако по дороге у предполагаемому лагерю боевиков колонна с полицейскими была атакована, в том числе, с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Генеральный прокурор Египта поручил прокуратуре госбезопасности немедленно провести расследование обстоятельств случившегося. В настоящее время в районе нападения в эль-Вахат идет операция сил безопасности и армии Египта по ликвидации боевиков, которые еще могут скрываться в этой труднодоступной пустынной местности.