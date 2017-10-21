Саакашвили заявил, что бывшего начальника его охраны похитили в Киеве

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили.

"На улице восемь вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой. Он живет в Киеве, у него официальный вид на жительство, нет оружия, и раньше он помогал мне по хозяйству, а сейчас остался по своим делам… Похищение Георгия произошло два часа тому назад и полиция говорит, что он не у них, а СБУ ничего не говорит", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в субботу.

Он предположил, что "это, наверное, из той же оперы, что меня окружают "вооруженные террористы" и "путчисты" — ну это все так по-советски".

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько дел.